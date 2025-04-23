聖馬刁裸體海灘 環團1000萬買下保護

灣區著名的裸體海灘，1000萬美元被非營利環保組織買下予以保護。(Google Maps)

聖荷西信使報(Mercury News)報導，近60年來，聖格里歐(San Gregorio)附近聖馬刁縣的海岸線，不僅因其令人驚嘆的懸崖峭壁和洶湧的海浪而聞名，還贏得了加州 最著名的裸體海灘之一的美譽。現在，位於1號公路和84號公路交匯處、占地195畝的聖格里歐牧場(San Gregorio Ranch)將翻開新的篇章。

半島開放空間信託基金會(Peninsula Open Space Trust，POST)是巴洛阿圖的一個非營利性環保組織。該組織已簽署協議，從布里奇(WalterBridge)家族手中買下這片風景優美的土地，其中包括連綿起伏的牧場、一個池塘和近一哩風景如畫、漂木點綴的海灘。

POST的領導人希望為野生動物保護這片土地，比如生活在這裡的獾，紅翅黑鳥和海岸鳥。他們還希望繼續向公眾開放。總裁克拉克(Gordon Clark)說，該組織計畫將這片土地畫入毗鄰的占地452畝的聖格里歐州立海灘(San Gregorio State Beach)。

這對裸體日光浴者意味著什麼還不完全清楚。在2026年5月交易完成並獲得所有權之前，目前的所有者將一如既往繼續收取停車費(目前每輛車7美元)，並允許那些樂於裸體曬太陽的人在此享受日光浴。

自1977年以來，POST已在聖塔克拉拉、聖馬刁和聖塔克魯茲三縣保護了9萬畝的開放空間，該機構還計畫籌集400萬美元，用於研究這片土地上的野生動物、升級步道，以及在這片土地移交給州政府後幫助支付人員費用。

從法律上講，加州的州立海灘不允許裸體，通常只有在他人投訴並拒絕穿上衣服的情況下，護林員才會開出罰單或將人逮捕。

1966年，28歲的空軍退伍軍人、舊金山 加大(UCSF)大四學生塔爾弗(Darrell Tarver)成立了一個反文化團體「自由海灘委員會」(Committee for Free Beaches)，他在舊金山和柏克萊 的校園裡張貼傳單，呼籲人們裸體前往聖格里歐。很快，每個周日都有500多名裸體主義者來到這裡。

一位憤怒的家長聲稱，他14歲的女兒在與另一個家庭一起遊玩時脫光了衣服，他要求聖馬刁縣地檢長辦公室提出指控。地檢長拒絕了他的要求，稱女兒的行為並不淫蕩或下流。

奶農布里奇開始向每輛車收取1美元的費用。從那時起，這片海灘就開始出現在一些文章和書籍中，它們列出了加州、美國和世界上最好的裸體海灘，而海灘的北半部也成為了男同性戀者的熱門去處。