摩根大通提供380萬 助力舊金山小商業貸款、新商家進駐

摩根大通宣布，今年將投入380萬元支持舊金山市中心振興計畫。摩根大通近期續租、擴增位於Mission街560號的辦公大樓。（JPMorgan Chase提供）

美國最大商業銀行摩根大通 （JPMorgan Chase）21日宣布，將於今年投入380萬元支持舊金山 市中心振興計畫，並同步擴張及翻新其在該市的辦公空間。

摩根大通指出，這筆資金將用於支持小商業貸款及協助新晉商家進駐閒置店面。銀行正透過「空置到活力」（Vacant to Vibrant）計畫，協助墨西哥餐廳Al Pastor Papi、服飾品牌Nooworks與藝術工作坊Craftivity在市中心設立快閃店。

摩根大通近期續租位於Mission街560號的辦公大樓，並擴增6.5萬平方呎，總面積達近28萬平方呎，可容納逾1600名員工。該棟由CommonWealth Partners擁有的大樓也將更名為「JPMorganChase Center」。此外，摩根大通仍保留位於One Front Street、原第一共和銀行（First Republic Bank）總部的12.5萬平方呎辦公空間，摩根大通於2023年收購第一共和銀行。

自3月起，摩根大通已要求員工恢復每周五天進辦公室工作。新辦公空間將增設公共辦公區、茶水間、祈禱室及哺乳室，並預計創造近500個建築相關就業機會。

摩根大通全球企業責任主管貝瑞（Tim Berry）說：「舊金山是摩根大通重要的成長市場。我們正與在地領袖、合作夥伴與客戶緊密合作，致力於運用我們的資源與專業，推動本市持續的經濟發展。」

目前該行在灣區 雇用近7000名員工，並參與「市中心志工聯盟」（Downtown Volunteer Coalition），支持Advance SF潔淨與安全街道計畫，及舊金山商會安全工作坊倡議。

摩根大通亦確認其創立的全美醫療保健峰會（Healthcare Conference），將於2026年1月繼續在聯合廣場舉辦。

在個人銀行方面，摩根大通計畫於今年內在灣區開設七間「財富中心」（Financial Centers），這類分行專為高資產客戶設計。首間財富中心已於去年10月在Pine街111號開幕。

對於摩根大通的計畫，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）發表聲明，認為摩根大通展現了舊金山所需的合作典範。「市府正致力於透過提升街道安全與清潔度，以及加快審批流程，打造有利於市中心復甦的環境。這樣的訊息正在發酵，舊金山正重新振作。」