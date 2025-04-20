庫比蒂諾市府償還蘋果銷售稅收 從普通基金支付1210萬元

庫比蒂諾與加州稅務機關達成和解，允許該市保留自2021年以來從蘋果公司收取的約7450萬美元銷售稅收入。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，庫比蒂諾市（Cupertino）本周批准向蘋果公司（Apple ）支付1210萬美元，以償還該市過去兩年從這家科技巨頭收取的銷售稅。

在周二（15日）的會議上，市議會未經討論批准了該項目。市政府文件顯示，這筆交易發生在3月6日。這筆金額是該市在2023年1月至2024年6月期間從蘋果公司收取的銷售稅的累積。

市政府沒有回應信使報的置評請求。

這筆錢是從該市的普通基金中提取的，該帳戶支持該市的大部分活動，資金來源於稅收。

自1998年以來，蘋果公司一直將在加州 境內的所有在線產品採購視同在該市進行。這項交易允許庫比蒂諾收取蘋果公司7.25%銷售稅中的1%，並將三分之一的收入返還給蘋果公司。

但在2023年，加州稅費管理部（CDTFA）對該市進行了審計，並確定州政府應獲得這筆收入，該市需要償還之前收取的銷售稅。

庫比蒂諾曾準備從預算中撥出5660萬美元來償還這筆款項，這導致了人員、社區服務和城市項目的資金縮減。

去年與CDTFA達成的和解協議允許庫比蒂諾保留約7450萬美元的蘋果銷售稅收入。