赴嵩山朝祖 北美數千名少林弟子6月將啟歸宗之旅

美國少林文化中心宣布，北美少林弟子將於6月間回中國河南嵩山朝祖。（記者李怡／攝影）

在中國河南 嵩山少林寺隔著太平洋的另一端，北美少林門人正準備展開一場意義深遠的文化旅程。美國少林文化中心（Shaolin Temple USA）18日於舊金山 舉行記者會，宣布即將於今年6月舉行的「北美少林弟子歸宗朝祖之旅」，屆時將有數千名少林弟子返回中國河南嵩山少林寺，展開為期多日的文化與精神之旅。

新聞發布會在舊金山少林文化中心舉行，現場座無虛席，吸引來自政界、社區、文化界人士出席。記者會上展示了精湛的少林武術表演，場面氣氛熱烈，展現了少林文化薪火相傳的生命力。

這項名為「北美少林弟子2025年歸宗朝祖」的朝祖行程，不僅象徵門人回歸祖庭、尋根問道，更標誌著少林文化在北美的蓬勃發展。活動包括北美少林文化峰會、少林館校立碑揭幕儀式、以及涵蓋禪學、功夫、醫學與藝術的講座與體驗課程，全面展現少林文化的深邃內涵。

「這次朝祖之旅，是對傳統的尊重，更是對未來的承諾。」美國少林文化中心執行主任延然師父指出，此行也將在嵩山少林寺建立紀念碑，以銘記為弘揚少林文化做出貢獻的北美弟子與團體，讓少林精神在世界各地落地生根。

自2007年創立以來，Shaolin Temple USA 已在舊金山、矽谷佛利蒙及華盛頓特區設立場館，長年致力於社區推廣少林功夫與禪修哲學，培養數百名武術教練，在美國各州開枝散葉。

美國少林文化中心宣布，北美少林弟子將於6月間回中國河南嵩山朝祖。（記者李怡／攝影）

除了朝祖行程，現場也宣布了2025年國際少林文化夏令營的消息，該營隊同樣以「禪、武、醫、藝」為核心，面向全球青少年開放，期望透過文化交流與身心鍛鍊，培育新一代少林精神傳承者。

隨著「天下功夫出少林」的古訓再度響徹舊金山，這場跨越種族與文化界限的現代朝祖行動，不僅延續了少林的武學傳統，也映照出華人文化在全球的影響力。了解更多信息可訪www.ShaolinUSA.us。