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赴嵩山朝祖 北美數千名少林弟子6月將啟歸宗之旅

記者李怡／舊金山報導
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美國少林文化中心宣布，北美少林弟子將於6月間回中國河南嵩山朝祖。（記者李怡／攝影）
美國少林文化中心宣布，北美少林弟子將於6月間回中國河南嵩山朝祖。（記者李怡／攝影）

在中國河南嵩山少林寺隔著太平洋的另一端，北美少林門人正準備展開一場意義深遠的文化旅程。美國少林文化中心（Shaolin Temple USA）18日於舊金山舉行記者會，宣布即將於今年6月舉行的「北美少林弟子歸宗朝祖之旅」，屆時將有數千名少林弟子返回中國河南嵩山少林寺，展開為期多日的文化與精神之旅。

新聞發布會在舊金山少林文化中心舉行，現場座無虛席，吸引來自政界、社區、文化界人士出席。記者會上展示了精湛的少林武術表演，場面氣氛熱烈，展現了少林文化薪火相傳的生命力。

這項名為「北美少林弟子2025年歸宗朝祖」的朝祖行程，不僅象徵門人回歸祖庭、尋根問道，更標誌著少林文化在北美的蓬勃發展。活動包括北美少林文化峰會、少林館校立碑揭幕儀式、以及涵蓋禪學、功夫、醫學與藝術的講座與體驗課程，全面展現少林文化的深邃內涵。

「這次朝祖之旅，是對傳統的尊重，更是對未來的承諾。」美國少林文化中心執行主任延然師父指出，此行也將在嵩山少林寺建立紀念碑，以銘記為弘揚少林文化做出貢獻的北美弟子與團體，讓少林精神在世界各地落地生根。

自2007年創立以來，Shaolin Temple USA 已在舊金山、矽谷佛利蒙及華盛頓特區設立場館，長年致力於社區推廣少林功夫與禪修哲學，培養數百名武術教練，在美國各州開枝散葉。

美國少林文化中心宣布，北美少林弟子將於6月間回中國河南嵩山朝祖。（記者李怡／攝影...
美國少林文化中心宣布，北美少林弟子將於6月間回中國河南嵩山朝祖。（記者李怡／攝影）

除了朝祖行程，現場也宣布了2025年國際少林文化夏令營的消息，該營隊同樣以「禪、武、醫、藝」為核心，面向全球青少年開放，期望透過文化交流與身心鍛鍊，培育新一代少林精神傳承者。

隨著「天下功夫出少林」的古訓再度響徹舊金山，這場跨越種族與文化界限的現代朝祖行動，不僅延續了少林的武學傳統，也映照出華人文化在全球的影響力。了解更多信息可訪www.ShaolinUSA.us。

活動當天聯合市（Union City）副市長王耀明與前加州眾議員朱感生出席講話並將擔任此次文化之旅的領隊。中國駐舊金山總領事館文化參贊王文輝表示，少林功夫有1500年的歷史，是中國文化重要的組成部分，此次文化之旅除了感受文化魅力之外還可以體驗中國的交通便利和美食，並享有國際旅行者購物即買即退稅的優惠待遇。

美國少林文化中心宣布，北美少林弟子將於6月間回中國河南嵩山朝祖。（記者李怡／攝影...
美國少林文化中心宣布，北美少林弟子將於6月間回中國河南嵩山朝祖。（記者李怡／攝影）
美國少林文化中心宣布，北美少林弟子將於6月間回中國河南嵩山朝祖。（記者李怡／攝影...
美國少林文化中心宣布，北美少林弟子將於6月間回中國河南嵩山朝祖。（記者李怡／攝影）

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