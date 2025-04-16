佛利蒙火車站長椅驚見「2動物遭開膛斬首」旁邊放幾袋內臟

佛利蒙Amtrak站發現兩隻被斬首的動物。（電視新聞截圖）

據國家廣播公司灣區 （NBC Bay Area）報導，警方周一（14日）表示，周末在Amtrak佛利蒙Centerville站發現了兩隻被斬首的動物和幾袋內臟。

據報導，這一可怕的發現發生在周日（13日）下午2時30分左右，其中一隻動物是在 Fremont Blvd.37260 號車站的公園長椅上被發現的。

據佛利蒙警方稱，另一個被斬首和開膛剖肚的動物被裝在長凳旁邊的幾個袋子裡，袋子裡還有內臟。法醫獸醫將確定動物的種類。

警方在周一發布的一份新聞稿中說：「目前，尚未發現與該事件有關的威脅。」

洛倫茲（Dirk Lorenz）在Centerville火車站開了一家咖啡館。當他周日下午到達那裡時，他看到警方封鎖了一個區域。

他說：「我那時當然走回這裡，看到這一切我感到不舒服，很難相信我看到了我所看到的一切。」

洛倫茲拍了一張照片，展示了長凳上的一具動物殘骸。

「你可以從它的體型看出它是一隻狗，當然，還有皮毛和屍體。它被掏得非常乾淨，換句話說，它在長凳上是平平的，」他說。

萊寧格（Michael Leininger）曾是聖荷西 （San Jose）警方的一名警探他說，這樣的案件很不尋常，執法部門會非常重視。

「這類行為可能會導致更嚴重的後果，」他說，「有時，這些都是深受困擾的人的早期行為。眼下這種情況可能並非如此，但這是執法部門必須考慮的問題。他們會查看潛在的目擊者、視頻錄像、是否有其他類似的案件。」

ACE 周二（15日）告訴NBC，在動物被留在火車站時，由於維修，火車站的所有攝像頭都沒有工作。

任何有關這些動物的信息，請撥打 510-790-6635 聯繫佛利蒙動物服務部門，並與 Ceniceros 警官通話。