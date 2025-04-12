Trader Joe’s迷你托特包 舊金山掀瘋搶潮　

原價2.99美元的帆布包掛在網上轉賣價格翻十倍。（記者李怡／翻攝）

Trader Joe′s迷你托特包在舊金山 掀瘋搶潮，一早300人排隊、3美元小包被炒高十幾倍。

一個原價只要2.99美元的迷你托特包，竟在舊金山引發「清晨搶包大作戰」。Trader Joe′s本周推出的帆布小包，在社群平台暴紅後，全美各地被瘋狂搶購。而在舊金山，有門市開店前竟湧入超過300人排隊，不到一小時就全數售罄。

小巧可愛的帆布包，有粉紅、天空藍、薄荷綠、薰衣草紫四種粉嫩色系，加上顯眼的Trader Joe′s Logo，一上架就成了網紅爆款。Trader Joe′s自己也在官網上幽默貼文︰「我們的顧客說得很清楚了，托特包越小，越搶手。」

在舊金山，有不少民眾為了搶到一個包，清晨6、7點就到門市等開門。在舊金山市中心Nob Hill分店，早上8點開門前隊伍已排到轉角，8點40分不到，架上就已空空如也。

這波熱潮也迅速延燒到轉售市場，eBay上已出現大量炒賣，有人單個開價十幾美元，雖然比原價貴上好幾倍，仍有人願意出手購買；四色套組的價格更高，有賣家開價近400美元。

Trader Joe′s發言人說︰「我們這款迷你帆布托特包的熱賣遠超預期，甚至還來不及宣傳，顧客就全搶光了。不過我們不鼓勵任何形式的轉售行為，因為我們的重心始終是店內顧客。」

為了因應排隊與黃牛轉售問題，舊金山多間門市已緊急設下限購規定，每位顧客最多只能購買一到兩個包。雖然Trader Joe′s表示每周仍會補貨，但店員提醒，想搶包最好一早7點前就到現場排隊，不然來了也只能看空架。

原本只是個超市裡的環保小包，沒想到成了全城搶購的話題商品。Trader Joe′s迷你托特包熱潮，短時間內恐怕還不會退燒。想入手的朋友，下次經過門市，不妨碰碰運氣。