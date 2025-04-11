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屋崙學區委員會表決通過解雇總監 社區震驚

編譯廖宜怡╱綜合報導
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擔任屋崙聯合學區總監近十年的強森-崔摩，遭學區委員會無預警解雇。（電視新聞截圖）
擔任屋崙聯合學區總監近十年的強森-崔摩，遭學區委員會無預警解雇。（電視新聞截圖）

屋崙聯合學區（Oakland Unified School District）委員會9日晚上舉行閉門會議，投票通過解雇學區總監，社區對此感到十分震驚。

屋崙聯合學區委員哈欽森（Mike Hutchinson）透露，在9日晚上舉行的閉門會議中，委員會以四比一的票數通過解雇現任學區總監強森-崔摩（Kyla Johnson-Trammell），同時展開物色新總監人選的行動，新總監預定將於7月1日上任。

聖荷西信使報指出，強森-崔摩任職屋崙聯合學區總監近十年，最近才剛續簽合約。屋崙聯合學區這一決定除了震驚了社區，也使這個面臨嚴重財務危機、即將關閉多所學校的學區陷入更深的混亂。

哈欽森說：「這是學區委員會所能做出最具破壞性的行動，他們在根本沒有經過討論的情況下就拔除領導人。」

哈欽森表示，他是唯一投下反對票的人，委員會主席布魯哈德（Jennifer Brouhard）、副主席巴契勒（Valarie Bachelor）、委員威廉斯（VanCedric Williams）和拉塔（Rachel Latta）都投了贊成票。

哈欽森批評委員會沒有公開報告閉門會議做出的決定，只提到這場會議是有關公職人員「紀律處分/解雇/開除」事宜，但無具體說明。不過，主席布魯哈德10日發出聲明稱，9日晚上的會議「尚未採取任何最終行動」。

布魯哈德說：「如果在閉門會議上投票通過終止總監的聘雇合約，就必須立即在公開會議上提出報告。正如公開會議報告上所說，委員會在閉門會議上並未對這起公職人員雇用問題採取最終行動。」

對於布魯哈德的聲明，哈欽森稱她在玩文字遊戲。哈欽森表示，嚴格來說，盡管委員會還未對強森-崔摩發出法律要求的90天前解雇通知，但已指示員工開始就賠償金展開談判，這清楚表明，強森-崔摩在學區的任期即將結束。哈欽森說：「大家都很清楚昨晚的投票意味著什麼。」

信使報指出，強森-崔摩是屋崙聯合學區50多年來任職時間最長的總監。不到一年前，學區委員會才批准了強森-崔摩最後一份為期三年的聘雇合約。

學區 哈欽森 屋崙

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