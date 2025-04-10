舊金山市中心發展公司成立 市長羅偉聯手富豪翁救經濟

舊金山市中心發展公司自稱是「統籌、加速與執行的核心平台」，將加速推動市中心重建與振興計畫。（取自市中心發展公司官網）

多位舊金山 商業、勞工與慈善界領袖共同宣布，成立「舊金山市中心發展公司」（San Francisco Downtown Development Corporation），以推動市中心重建與振興計畫，實現市長羅偉 （Daniel Lurie）競選時的核心目標。

該組織定性為非營利組織，其創始董事會主席由投資公司Sixth Street共同創辦人史蒂普曼（David Stiepleman）擔任。Sixth Street同時也是灣區 最新職業女子足球隊Bay FC的主要投資者，且市長羅偉本人也參與該球隊投資。

董事會的其他成員非富即貴，包括時尚快消品牌Gap董事會主席Bob Fisher、eBay與惠普前執行長Meg Whitman、加密貨幣億萬富翁Chris Larsen、以及羅偉創立的非營利組織Tipping Point執行長Sam Cobbs等。

羅偉是知名牛仔褲品牌Levi's母公司繼承人，來自富裕階層。評論者認為，此次「舊金山市中心發展公司」的成立，即是羅偉具有說動、邀集各界富豪投入公共事務的體現。

「我們正組建合適的團隊，為市長的市中心願景募資並協助落實。」史蒂普曼於新聞稿中表示，「我們深感使命迫切，必須動員社區資源，加速推動市中心的復甦。」

舊金山市中心僅占全市土地面積的4%，但擁有超過8,200萬平方呎的辦公、零售與會展空間，且貢獻了巨額的稅收收入，是藝術、文化與商業的核心。該組織的公告指出，舊金山市中心的建築美學、交通可達性與經濟地位仍具潛力。

「舊金山的復甦取決於市中心的重生，」市長羅偉9日說，「我們將動用一切可用的資源，確保市中心未來可期。」

他說：「市中心發展公司將促進投資、支援小商業，並與市府攜手合作，使市中心更安全、更整潔、更有活力。我們要確保市中心在未來世代仍是經濟與文化的核心地帶。」

據介紹，該非營利機構將動用私營資金與民間專業知識，啟動提升市容與環境的多項計畫，並積極探索永續公共融資工具，為長期發展鋪路。

新組織自稱「統籌、加速與執行的核心平台」，計畫優先推動具備立即施工條件的「項目，以快速改善安全、清潔與整體活力。