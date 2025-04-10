經濟學家：關稅延期90天 或延長波動性和不確定

川普的關稅戰目前唯一鎖定中國，一位購物者在北京的超市走過陳列美國進口開心果的貨架 。(美聯社)

川普 總統9日突然暫停加徵大部分關稅 （除中國），科技公司股價應聲飆漲，經濟學家對此舉將如何影響灣區發表看法。

舊金山 紀事報報導，川普突然暫停9日生效的高額關稅，但中國除外，其稅率反而進一步提高至125%。消息導致灣區科技巨擘的股票飆升。舊金山市府首席經濟學家伊根（Ted Egan）在談到暫停這一舉措時表示：「這顯然是好消息。」但中國關稅對舊金山的影響很難立即衡量。

其他經濟學家警告，一些消費品的成本仍可能上升。

川普在Truth Social上發文：「我已批准為期90天的暫停，並在此期間大幅降低10%的互惠關稅，同樣立即生效。」他表示，這項決定是基於其他國家不徵收報復性關稅，並願意就對美國出口產品的關稅進行談判。這意味著對來自包括加拿大和墨西哥在內的幾乎所有其他國家的進口產品仍徵收關稅，但關稅為10%，而不是更高。

矽谷的科技巨擘股價普遍大漲，輝達收盤價為114.33美元，飆漲18.72%，收復了上周的所有失地。蘋果上漲 15.33%，Meta上漲14.76%，Google母公司Alphabet上漲 9.88%。科技股居多的那斯達克指數上漲了 12.16%。

科技分析師表示，川普面臨的財務壓力導致他取消「自找的關稅大戰」。韋德布希證券（Wedbush）分析師9日寫道：「對於科技股來說，這是急需的緩解，將股市和市場從懸崖邊緣拉了回來，盡管中國仍然是與蘋果和更廣泛的供應鏈相關的最大X變數。過去一周，華盛頓發生了史詩級的政策慘敗，經濟已經受到了真正的損害。」

川普宣布新關稅後，股市上周暴跌，引發人們對經濟衰退和從酪梨到半導體等商品價格上漲的擔憂。柏克萊加大哈斯商學院教授哈里森（Ann Harrison）表示，川普突然調整政策或許能帶來一些安慰，因為這說明他的政府「聽到了人們的擔憂，也看到了市場和企業對此的反應」。

盡管如此，哈里森和其他經濟學家警告，現在鬆一口氣還為時過早。動盪（tumult）一直是川普經濟政策的一個特點，因此很難預測他何時或是否會在90天後恢復高關稅。哈里森表示，從某種意義上來說，三個月的停擺只是「延長了波動性和不確定性」。