爭議不斷 市議員陳詩敏擬提案部分開放海傍公路

市議員陳詩敏考慮提出另一項全市公投，以尋求重新部分開放車輛駛入海傍公路。（記者王子涵／攝影）

圍繞舊金山 海傍公路（Great Highway）的爭論仍在發展。反對者訂於10日舉辦簽名收集活動，以爭取將該區市議員殷嘉立（Joel Engardio）的罷免 案送入選票。9日，毗鄰第四區的第一區華裔 市議員陳詩敏（Connie Chan）表示，她將考慮提出另一項全市公投，以尋求重新開放部分禁止車輛駛入的海傍公路路段。

陳詩敏發表於「列治文評論與日落燈塔報」文稿中寫道：「若今年舉行全市性選舉，我將探索提出一項公投，讓海傍公路於周一至周五開放車輛通行，周末則封閉作為休閒使用。」

她的構想將直接推翻去年通過的K提案。K提案使海傍公路永久改為行人與自行車專用的海濱公園，並於去年底以全市55%支持率通過。

根據舊金山標準（The San Francisco Standard）分析，該提案成功通過的可能性將是困難的。除陳詩敏外，市議會中僅有另一名華裔市議員陳小焱（Chyanne Chen）明確反對K提案，其他市議員多數持支持或中立立場。市議長孟達文曾表示，沒有任何清晰的理由重新對K提案表決。

市長羅偉（Daniel Lurie）在競選期間曾公開反對K提案，但自就任後大致保持沉默，未公開表態是否支持重新檢討該案。

罷免殷嘉立的行動仍在進行中，發起人須在5月22日前繳交至少1萬份有效簽名。處於風暴中心的殷嘉立認為陳詩敏的提案不具有可行性。他表示：「市議會要有過半成員同意，才可舉辦全市性選舉，這種可能性極低。」

反罷免陣營發言人Jason Galisatus指責陳詩敏，稱她是為了「在最後幾周衝刺罷免」，並認為她的提案幾乎不可能獲得市議會多數支持。

與此同時，公園局在9日正式將海傍公園命名為「日落沙丘」（Sunset Dunes），繼續推進海傍公路的轉型計畫。