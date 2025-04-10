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裁員潮避陷身分黑洞 華人工程師在「60天倒數」找出路

記者李怡／舊金山報導
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經濟環境動盪下的裁員潮，引發華裔科技工作者們的身分危機。（記者李怡／攝影）
經濟環境動盪下的裁員潮，引發華裔科技工作者們的身分危機。（記者李怡／攝影）

隨著全球經濟不穩、美國利率居高不下，加上科技產業進入調整期，據本報報導與數據顯示，2024年美國科技與金融產業持續縮編。僅3月一個月，美國科技業就裁撤近2萬9000個職位。矽谷與舊金山灣區成為重災區，不少華人工程師也捲入其中。

但對持有 H-1B 工作簽證的華人來說，裁員不僅代表失業，更牽動身分安全與綠卡申請。這不只是職涯轉折，更是一場關乎命運的硬仗。

李嘉（化名）是舊金山一家金融科技公司的數據科學家。他向本報表示，原本公司正在為他辦理綠卡，沒想到3月部門重組，他突然接到裁員通知。他說：「我只有60天可以找新工作，還要找到願意承接我移民流程的公司，否則就得離開美國。」

這並非個案，Kathy Wang曾任職於舊金山一家基金管理公司。她表示，受到川普政府時期政策環境的影響，綠卡面試未能通過。在美十年的努力可能就此作廢，她也不得不辭去自己熱愛的工作。現在，她只能寄希望於丈夫能成功申請創業者簽證，全家才有機會留下來。

據了解，面臨裁員或綠卡申請受阻的灣區華裔科技工作者們，承受的不只是工作空缺與身分失效，連家庭計畫都被打亂，有些人甚至可能在短時間內被迫離境。

面對這波裁員浪潮，一部分華人選擇主動出擊，如自費申請 NIW（國家利益豁免），不再依賴雇主擔保，但前提是擁有突出的履歷與專業貢獻；創業申請O-1傑出人才簽證，如有開源項目參與、技術發明、行業知名度等，可嘗試轉向此一彈性較高的簽證；快速轉型至AI、資安等熱門領域，不少人投入開源項目、進修技術，力求在短期內提升職場競爭力。

受訪的華裔工程師們表示，在經濟不景氣的循環中，移民工作者不該總是第一批被犧牲的人。他們呼籲聯邦政府應調整H-1B制度，例如延長裁員後的身分寬限期、簡化綠卡流程，給在美長期貢獻的高技能人才一個更穩定的制度保障。

同時也呼籲企業在裁員時承擔更多責任，例如提供轉職協助、延續移民申請流程、或開放內部轉調機會等實質配套。

本報向華人權益促進會查詢。他們表示，目前社區內已有多個非營利組織提供法律諮詢與心理支援，協助受影響的移民了解選項，避免落入「身分黑洞」，引發連鎖反應。

李嘉最後說：「我想留下，不是因為這裡多完美，而是因為我努力了這麼久，不想就這樣放棄。我相信裁員潮終將過去，但希望這場風暴能喚起重視，一個城市或國家的科技發展，不該建立在移民的不安與焦慮上。」

綠卡 移民 工作簽證

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