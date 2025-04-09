氣溫再創高 聖塔克拉拉縣去年「最熱年」高溫致死人數飆增

聖塔克拉拉縣打破氣溫記錄，去年高溫致死人數大幅增加。（取材自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，去年是全世界有記錄以來最熱的一年，在聖塔克拉拉縣，有38例死亡被確定為與高溫有關，在此之前的7月和10月，幾次熱浪 使聖荷西 的日最高氣溫超過了華氏100度。

去年僅7月6日一天，該縣就有三人死於極端高溫。總體而言，去年高溫造成的死亡人數與該縣前6年（2018 年至 2023 年）報告的13例高溫死亡總人數相比大幅增加。

根據聖塔克拉拉縣法醫-驗屍官辦公室的數據，在這2024起高溫死亡案例中，聖荷西27起，山景城3起，密爾比達2起，吉爾洛、洛斯阿圖（Los Altos）、莫甘山、巴洛阿圖、聖塔克拉拉和桑尼維爾各1起。阿拉米達縣去年也有 2 例高溫死亡病例。

聖馬刁縣在2024年或之前幾年都沒有發現任何高溫死亡病例，但在2017年報告了3例高溫死亡病例，當時9月份的熱浪造成該地區十幾人死亡。

曾對熱病進行過研究的聖塔克拉拉谷醫療保健中心（Santa Clara Valley Healthcare）的急診室醫生利普曼博士（Dr. Grant Lipman）說，有些群體面臨的風險更大，包括沒有住房的人、在戶外工作的人、非常年長的人和非常年輕的人。

利普曼說，他的研究表明，給人降溫的最好方法之一是浸冷水。他說，人們應該記得口渴時喝水，用鹹味零食補充電解質，如果感覺過熱，就避開太陽。

關於何時就醫，利普曼說：「首要的診斷預警信號是當人開始感到困惑時。」

當人們不能或不遵守這些預防措施時，他們的熱病就會變得致命，而隨著氣候變化導致極端高溫事件變得越來越常見，這種情況也越來越令人擔憂。

去年7月3日，當聖荷西的氣溫高達 100 度時，加州 保險廳長萊拉（Ricardo Lara）發布了一份關於該州極端高溫隱性成本的分析報告。該報告發現，在他們調查的七次極端高溫事件中，政府和企業估計損失了77億美元。萊拉在發布報告時說：「極端高溫是一場無聲的、不斷升級的災難，威脅著我們的健康、經濟和加州的生活方式。」

法醫辦公室宣布，他們正在調查7月份可能與高溫有關的19起死亡事件，最終，他們確定7月份該縣有21例死亡與高溫有關。發言人在一封電子郵件中寫道：「法醫辦公室在確定死亡是否由高溫引起時，會對各種因素進行評估。」