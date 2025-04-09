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舊金山公校入學抽籤複雜 家長抓狂

編譯廖宜怡╱綜合報導
舊金山公校的入學抽籤制讓家長抓狂，但學區正著手進行改革。(美聯社)
舊金山公校的入學抽籤制讓家長抓狂，但學區正著手進行改革。(美聯社)

編譯廖宜怡╱綜合報導

舊金山聯合學區的入學抽籤制度十分複雜。為了提高學校的多元性，這個系統對不同群體的申請者有不同程度的偏好，許多家長稱，這為他們帶來了壓力和不確定性。

舊金山居民羅奇（Lyndsey Roach）的女兒今年秋季就要上幼稚園，她為女兒在進入舊金山聯合學區的申請中列出了九所學校，但希望有機會能被分配到最想去的學校。

然而，在舊金山聯合學區3月中旬公布的第一輪學校分配結果中，羅奇的女兒被分配到他們選擇的最後一所學校，這讓羅奇感到失望與震驚。

新聞網站「舊金山標準」（San Francisco Standard）表示，舊金山聯合學區這項從2011年開始實施的抽籤入學制似乎並無法達成消除學校種族隔離現象的目標，儘管學區已著手制定修改計畫，但隨著學區陷入財務危機，改革緩如牛步。

「舊金山標準」指出，由於舊金山聯合學區的學前班（pre-kindergarten，供滿三幼兒就讀）是選擇性計畫，許多家長會送子女上私立學前班，因此，學區抽籤制度的真正競爭是從過渡幼稚園（transitional kindergarten，供滿四歲幼兒就讀）開始。

有兄弟姊妹已就讀某所小學的申請者，通常會在分配學校方面獲得優先考慮；另外，居住在學區為每所小學畫定的優先就讀區域（preferred attendance area）內的申請者也會獲得優先考慮。

目前，學區嘗試透過進行改革來改善過渡性幼稚園升入幼稚園的管道，現在正在等候學區委員會的批准。此外，為了讓入學過程變得簡單一點，他們還推出了候補名單系統。

對大部分小學來說，以下是申請者的優先入學等級：

第一級：申請者有兄弟姊妹就讀該校；

第二級：申請者必須居住在該校的就讀區域內，而且正在就讀同一區域內的學前班或過渡性幼稚園。這項2026-2027學年度過渡性幼稚園的入學條件尚需學區委員會批准；

第三級：申請者居住在學生學測成績向來較低的地區；

第四級：申請者居住在學校就讀區域內，但未在當地就讀學前班；

第五級：其他申請者。

根據學區公布的數據，約有65%的幼稚園申請學生獲分配到他們的第一選擇學校。一些學校和課程，包括非常受歡迎的羅頓另類學校（Lawton Alternative School）和外語沉浸式課程，則接受全市範圍內的申請，不受特定學校就讀區域限制，這使得這些學校和課程的競爭更加激烈。

學區 舊金山

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