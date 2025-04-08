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曾被視為金山警長接班人 副警長拉薩宣布5月退休

編譯組／綜合報導
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被視為可能成為未來局長的舊金山警局二把手副警長拉薩手將於5月退休。（電視新聞截圖）
被視為可能成為未來局長的舊金山警局二把手副警長拉薩手將於5月退休。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山警察局副警長拉薩（David Lazar）6日宣布，他計畫於5月底退休。之前人們普遍認為他是有朝一日接替現任局長史考特（Bill Scott）的熱門人選。他的決定使這種說法戛然而止。

副警長拉薩是在日落區（Sunset District）和列治文區（Richmond District）長大的第四代舊金山人，在警局工作了33年。在周一提供給紀事報的一份聲明中，拉薩稱擔任舊金山警察是 「我一生的使命」。

拉薩說：「經過反覆祈禱和思考，我最近向史考特局長、我的同事和朋友們宣布了我即將退休的消息。我對人生的下一個篇章感到興奮，其中包括送小女兒上大學。」

拉薩的離職正值人們對市長羅偉（Daniel Lurie）是否會讓他接替史考特的職位進行激烈猜測之際。史考特表示，他沒有離開該部門的計畫，羅偉也沒有宣布將他趕下台的計畫。

史考特在一份聲明中感謝拉薩的服務，稱他為舊金山警察局奉獻了 「榮譽和傑出的服務」。

史考特說，拉薩 「表現出了不知疲倦的職業道德，以及對舊金山人民和舊金山警察局成員的最大承諾和奉獻精神」。

史考特說：「拉薩在全市10個警察局中的8個警察局工作過，執行過25項不同的任務。在擔任領導職務期間，拉薩負責監督對各類犯罪的調查，包括幫派、家庭暴力、搶劫和兇殺。」

在過去的三年中，拉薩在史考特的領導下擔任目前的職務，即行動科助理警司（Assistant Chief of Operations）。

拉薩說：「雖然我的所有任務都令人難忘且影響深遠，但擔任中央警察局（Central Station）隊長的三年對我來說是最重要的。這為我提供了一個與社區合作、建立合作夥伴關係、促進社區警務的絕佳機會。」

羅偉在一份聲明中說，市政府感謝拉薩的服務，他 「為維護舊金山的安全奉獻了畢生精力和職業生涯」。

拉薩說，他的最後一天工作是5月29日，他祝願史考特局長 「繼續出色地領導我們的部門」。

他說：「我也鼓勵任何有志於服務社區的人考慮在舊金山警察局工作，這是一份光榮而崇高的職業，也是我一生中最有價值的經歷。」

舊金山 羅偉 退休

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