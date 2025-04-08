快時尚巨頭ZARA重返金山市中心 將開4層樓新旗艦店

Zara將重返舊金山市中心商圈。（路透）

全球時尚快消品牌ZARA在一年前宣布將撤出位於舊金山 Post街、經營逾20年的門店。但該品牌近日確認，將於聯合廣場開設一間四層樓的全新旗艦店，重申其對舊金山市中心的承諾。

據舊金山紀事報報導，新店將設於Post街400號，預計於明年開幕，距離現址Post街250號僅一個街區之遙。原門店租約於明年初到期後關閉。新店總面積達4萬平方呎，幾乎是原店的兩倍大。

市長羅偉 （Daniel Lurie）表示，ZARA重返聯合廣場是市中心復甦的重要指標。「這證明舊金山正在復甦，不論是居民還是遊客，大家都希望在這裡購物，而國際品牌也願意在此拓展業務。」

這一消息對於聯合廣場無疑是一大振奮。自新冠疫情以來，該區商業空置率大幅上升。Uniqlo、H&M、North Face及Walgreens等品牌皆已關閉聯合廣場門店，原因包括治安問題、網購興起及人流減少。知名百貨公司Macy′s亦宣布將關閉其位於廣場旁的大型旗艦店，並正計畫出售相關地產。

為吸引遊客回流，前市長布里德（London Breed）於2023年底邀請名廚佛羅倫斯（Tyler Florence）進駐市府擁有的廣場空間，開設兩間餐廳。然而，儘管享有免租金 及市府補助，佛羅倫斯仍在不到兩年內關閉營業，坦言損失近30萬元。

雖然在聯合廣場經營業務仍具挑戰，但過去一年街道狀況已有改善，新商家也陸續開幕。日本遊戲公司任天堂（Nintendo）預計下月在毗鄰的Powell街開設全美第二間線下門店。

市長羅偉表示，Zara重返聯合廣場是市中心復甦的重要指標。（取自羅偉X帳號）

「我們每日努力，讓聯合廣場與整個市中心更安全、更乾淨。」羅偉說，「Zara決定在聯合廣場開設旗艦店，正是對本市未來投下的信心票，我們為此感到無比自豪。」

ZARA於舊金山尚有兩間門店：一間位於西區的Stonestown Galleria購物中心，另一間則位於市場街的舊Westfield購物中心，現稱為San Francisco Centre。後者門市占地約3萬平方呎，其租約將於2027年初到期。該購物中心近年來零售商大量撤出，包括主要租戶Nordstrom與Bloomingdale′s，並預計將於6月進行止贖拍賣。

對於是否將退出該商場，ZARA發言人不予置評，亦未透露400 Post街新店的租賃細節，但確認該租約為長期性質。

400 Post街大樓建於1909年，位於Post與Powell街交界。該建築為ZARA創辦人奧特加（Amancio Ortega）家族控股公司Pontegadea所有。根據公共紀錄，Pontegadea於2007年以1.03億元購入此址，自2021年鞋類品牌DSW撤出後便閒置。

Pontegadea在舊金山市中心尚擁有多處房產，包括Post街350號的Tiffany & Co.大樓，以及市場街的Pacific Place。