打破壁壘 米其林主廚餐廳開在超市中心 科技業人士嘗鮮

米其林主廚餐廳Pogu開在韓式Jagalchi超市中心位置。（受訪者提供）

來自南韓的高端連鎖餐飲超市Jagalchi自上月末在灣區 首店開張以來，就人氣爆棚。開架超市和各類明檔小吃及餐飲並存的格局，也讓灣區人耳目一新。其中占據超市中心位置，由米其林主廚Tony Yoo執掌的韓式餐廳Pogu，更是引人關注。

一般而言，米其林主廚執掌的餐廳都主打高端路線，即使是較為親民的品牌，餐廳的設計和選址也都頗有講究，甚至會刻意營造神祕感。然而Pogu餐廳直接開在了人來人往的超市中心，直接打破了米其林主廚和普通人之間的壁壘。

這家餐廳目前在餐廳訂座應用Opentable上就可以預訂。Opentable顯示單人消費在31到50美元左右。如果要品嘗包括前菜和甜點在哪的主廚特選菜單的話，是一個人95美元。目前非周末的晚餐時段還都可以訂到。

矽谷 科技業因為收入相對較高，科技業者中向來不乏美食的愛好者。Pogu開業不到剛剛一周，就有不少南灣的科技業人士前往探店。

來自一線科技大廠的江先生近日就和妻女一同嘗試了主廚菜單。據江先生分享，包括甜品在內的五道菜式，都是比較經典的韓式料理，讓他想到奈飛串流平台播放的韓餐廚藝競賽節目「黑白大廚。」

從料理的製作和口味上，他認為超越了一般灣區中高檔韓式餐廳的水準，確實體現出米其林主廚的巧思和水準。另一方面，餐廳的面積居然大得驚人，並沒有想像中在超市用餐的侷促之感。同時可能因為他特意挑選周中前往，避開人流。因而用餐過程相對順利。