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關稅政策打擊大小企業 從科技業影響到餐館 全民都受害

編譯林思牧／綜合報導
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位於606 Broadway的606小館，店面整潔明亮，業主希望進口食材價格不要漲太多。 (谷歌地圖)
位於606 Broadway的606小館，店面整潔明亮，業主希望進口食材價格不要漲太多。 (谷歌地圖)

川普的關稅政策一發布，高科技巨擘、進口商甚至本土餐館都受到沉重打擊。股民固然深深受創，非投資人也因物價飆漲受害，有些人連髒話都飆出口。

舊金山紀事報報導，「修復五金」（Restoration Hardware）執行長弗里德曼（Gary Friedman）2日下午股市收盤後正跟分析師討論時，順便在螢幕上查了一下自己公司的股價。他一看不禁喊出「Oh, shit!」(X他X的) 。接著股價在3日下跌了40%，是公司股票上市以來跌得最慘的一天。這間家用物品零售商，去年銷售的產品72%來自亞洲國家。

3日的美國股市是新冠疫情大爆發以來跌幅最大的，以科技股為重的納指跌掉了6%，4日又再跌了5.7%。蘋果股價兩天各跌9%和7.4%，市值蒸發4000億。輝達各跌7.8%與7.3%，也少掉了4000億。

規模比蘋果小得多的企業也預計成本將大幅增加。餐飲業已經在努力應對高昂的勞動成本和雞蛋等食品價格飆升的問題，新的關稅可能會進一步損害本已微薄的利潤。金門餐飲協會代表克利里（Amy Cleary）說：「任何再次提高成本的舉措無疑會造成真正的財務壓力。我們的利潤率已經越來越低，無法承受進一步的成本上漲。這將給餐館業帶來巨大的財務壓力。」

列治文區現代越南麵館Lily的主廚Rob Lam就是一位做好迎接衝擊準備的主廚。周三宣布對越南產品徵收46%的關稅後，Lam聯繫了他的供應商，以確保他能夠緩解預計會大幅上漲的價格。他說：「我不想讓我的顧客感到東西太貴。作為企業主，你必須應對這些挑戰，但客戶卻不會真正看到業主的挑戰。」

位於舊金山華埠邊緣的606 Cafe，店主李（Eugene Lee）從唐人街的雜貨店採購多種進口食材，例如乾海鮮、醬料、茶和調味品，而這些雜貨店的進口商品已經遭遇10%的關稅，現在又將面臨再多20%的關稅。李先生經常與供應商溝通以控制價格上漲，到目前為止影響並不大。

目前還不清楚消費者何時會開始在附近的雜貨店支付更多錢來購買他們喜歡的亞洲進口商品。南韓新開的食品雜貨店扎嘎其（Jagalchi）的發言人Gon Lee表示，公司仍在研究對南韓進口商品徵收 25% 的關稅可能產生什麼影響，以及如何保持價格穩定。

關稅 越南 舊金山

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