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說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

新關稅致搶車潮 經銷商憂虧本風險增

編譯林思牧／綜合報導
馬連凌志車行（Lexus of Marin）上周末銷量增加一倍有餘。 (谷歌地圖)
馬連凌志車行（Lexus of Marin）上周末銷量增加一倍有餘。 (谷歌地圖)

川普總統3月稍早宣布要給進口汽車徵25%的關稅後，引發民眾搶購汽車的熱潮，讓一些灣區的經銷商門庭若市。但有些已下單訂購豪車的消費者卻威脅要取消訂單，讓經銷商憂慮會虧本。目前雖是幾家歡樂幾家愁，但經銷商普遍認為徵稅只會對未來業績有損。

舊金山標準」報導，博馬加 (Matthew Bomagat) 的本田車3月上旬在屋崙市被偷走，他原本想看看警方調查的結果再做決定，誰知川普在3月宣布加徵汽車關稅。他想如果不馬上買，加上25%的關稅後車子可能會貴1萬多美元，於是他在3月31日出現在馬連凌志車行（Lexus of Marin）。

灣區四家汽車經銷商的員工告訴舊金山標準，自從川普宣布對進口汽車徵稅以來，汽車銷量有所上升。但對經銷商而言，效果並不一樣。由於客戶威脅取消購買計畫，一些豪華汽車賣家可能會損失數百萬美元。

位於聖拉斐的舊金山異國風情車行（San Francisco Exotic Cars）總經理阿布克維克 (Lana Abukweik) 說：「這肯定會對銷售產生影響，這很可怕。」在馬連凌志車行，一名66歲的男顧客表示，他已經想買一輛新車一段時間了，一聽到要徵關稅，他馬上付諸行動。

馬連凌志的銷售經理維拉 （Christian Vela）31日表示，車行剛剛度過了20年來業績最好的周末，周五至周六共售出41輛新車和二手車。他說，一般來說周末的銷量大約是20輛。他估計有70% 的客戶詢問了關稅問題，因為怕關稅會提高車價，他們決定當天就買。

在位於South Van Ness Avenue的舊金山寶馬車行，銷售總監海萊爾 (Rod Helaire) 也表示，關稅的威脅吸引了大量客戶，3月份的銷量比平均月銷量高出40%。他說，該經銷店通常每月銷售 300 輛汽車，其中約三分之二是二手車。

從全國範圍來看，現代汽車3月銷量較去年同期成長了 13%，福特汽車公司的銷量增加了 19%。

關稅 舊金山 川普

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