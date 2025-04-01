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舊金山下個新夜市「Valencia Live!」 開在米慎區

編譯組／綜合報導
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舊金山下一個新夜市將開在米慎區。先前，在華埠、列治文與日落區的夜市活動，已吸引數萬名遊客。(取自「Civic Joy Fund」臉書)
舊金山下一個新夜市將開在米慎區。先前，在華埠、列治文與日落區的夜市活動，已吸引數萬名遊客。(取自「Civic Joy Fund」臉書)

編譯組／綜合報導

舊金山下一個新夜市將開在米慎區(Mission District)，這項被稱為「Valencia Live!」夜市活動，將設在米慎區Valencia街區的三條街、從第16街到第19街，成為一個充滿美食、音樂與當地商家的街頭嘉年華會。

舊金山紀事報報導，這項新夜市活動將自5月8日開始持續到10月份，在每個月第二個周四的下午5時至晚間10時舉行。活動期間，Valencia街區將禁止車輛通行。

夜市將有當地藝術家現場表演，其中一個舞台由「Blondie′s Bar」主辦，另一個舞台則由「Carnaval」專用。當地餐廳將搭建美食帳篷，提供參加者各種小食，並可瀏覽欣賞當地藝術品、玩遊戲與聆聽音樂。

這項活動由舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)與「Valencia走廊商家協會」(Valencia Corridor Merchants Association)會長、餐廳「Manny′s」業主耶庫提爾(Manny Yekutiel)共同創立之支持當地藝術家、音樂家與小型商業的「Civic Joy Fund」組織支持。

「Valencia夜市」是舊金山基於去年生效的一項加州法規、所設置的三個新「娛樂區域」(entertainment zones)。

法規允許擁有音樂場所許可證的商家，在指定區域內向行人販售酒精飲料，只要飲品是在該區域內銷售。其他娛樂區域包括大通中心(Chase Center)附近「Thrive City」，以及位在金融區(Financial District)之California街與Sacramento街交口的Front Street。

若夜市活動取得成功，主辦單位希望將活動延長兩年。先前，在華埠、列治文與日落區的夜市活動，已吸引數萬名遊客。

然而，Valencia街區這條路段，現已面臨許多挑戰，包括2023年開設實驗性自行車道以來，人流下降。

這條自行車道穿越第15街與第23街之間的商業走廊，受到自行車人士與商家批評，認為這個自行車道對商業產生負面影響，導致部分餐廳關門，包括「Yellow Moto′s」、「Pi Bar」與「West of Pecos」。

為回應此一狀況，舊金山市交通局正在用側邊自行車道取代原有車道。此外，該街區停車位短缺、毒品濫用與破獲行為增加，也讓街區困難更加複雜。

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