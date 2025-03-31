慶祝多次獲評最幸福城市 佛利蒙學生團隊彩繪壁畫揭幕

為慶祝佛利蒙多次獲評最幸福城市，學生創作的大型壁畫揭幕。(記者周喆／攝影)

為慶祝佛利蒙多次被評為「全美最幸福城市」、彰顯佛利蒙各族裔多元化色彩，一幅大型社區壁畫30日在Dustberry鄰舍公園揭幕。壁畫項目由華人 權益服務社(CBC)與佛利蒙聯合學區 學生藝術團隊共同完成。

儘管當天天氣陰冷，佛利蒙民選官員和社區居民一百多人冒著寒風聚集在Dustberry公園，慶祝這幅大型壁畫落成。壁畫以火車為主題，涵蓋佛利蒙五個大區各字歷史文化特色。畫中人物特別包括兩位對佛利蒙深具影響的已故華裔 領袖，分別是前南灣華人會及前華益社會長羅金愛( Gerry Low-Sabado)，和前佛利蒙副市長曹業雲(Steve Cho)。

華益社創會會長趙熾強(Herbert Chiu)表示，32年前華益社創立時，佛利蒙還沒有華人民選官員。如今七位市議員中有四位華裔。創作這幅壁畫的原因，是佛利蒙已經連續六年獲聘全美最幸福城市，希望用這樣一幅壁畫來展示幸福感。佛利蒙有很多公園和開放空間，有很好的學區，居民收入較高，還有例如7月4日國慶遊行等很多活動，讓居民有參與感。

他指出，自己從1979年起居住在佛利蒙，深刻感受到當地的變化。早期很少有華人，現在華裔與印裔相加已佔城市人口百分之六十，大家都很團結，在選舉中也相互合作，讓最好的候選人選上。創作壁畫的學生團隊從零開始，花了兩三個月才完成。

創作壁畫團隊學生指導Ava表示，壁畫專案從2024年6月開始，今年1月開始繪製。2月開始，他們在每個星期日將壁畫畫到牆上，風雨無阻。她指出，創作這幅壁畫反映了學區學生的領導力和創造力。

多位市議員參加了當天揭幕式。市長薩爾萬(Raj Salwan)表示，佛利蒙能成為最幸福城市，得益於多元社區。「除了我們自己，我們還必須為下一代建立起途徑，確保他們有強勁的文化根源。」

壁畫專案在前市長高敘加任內啟動。高敘加表示，佛利蒙的特殊性在於社區和居民。當這個公園開幕後，她的實習生Joshua提議將公園內空白的牆來做些甚麼。 佛利蒙由五個大區組成。她在佛利蒙居住31年，見證當地人口增加，文化日益豐富多彩。火車是佛利蒙的一部分，象徵將人們連結在一起，共建更好的社區。

市議員張亞靜表示，很高興看到學生們展現出的領導力，感謝他們花了數月的努力完成這幅壁畫。他們充分發揮了創意性、主動性及合作力。這些都是重要的經驗。