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屋崙芭蕾舞團 天使島預演新劇「天使島」

記者李怡／舊金山報導
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屋崙芭蕾舞團攜新劇「天使島」回歸天使島預演。（受訪者供圖）
屋崙芭蕾舞團攜新劇「天使島」回歸天使島預演。（受訪者供圖）

備受期待的屋崙芭蕾舞團全新原創芭蕾舞劇「天使島Angel Island Project」，上周末在歷史地標舊金山天使島移民監獄舊址舉行特別預演。來自美國各地七位傑出編舞家將藝術與歷史融合，透過芭蕾與時空對話，為到場的觀眾奉獻了一場精彩的演出。

阿拉米達縣議會議長郝伯特（David Haubert）和議長譚蓮娜（Lena Tam）的代表出席了演出並頒發了嘉獎。中國駐舊金山總領事館總領事張建敏夫婦到場觀賞。

屋崙芭蕾舞團的董事會主席紀蘭表示，「天使島」以1910至1940年間天使島移民站的真實歷史為靈感，聚焦華裔移民在拘留期間的掙扎、希望與文化堅守。舞劇透過芭蕾的肢體語言與原創音樂的結合，再現木牆上的刻詩、漫長的等待與身份認同的撕裂。

著名旅美華裔作曲家黃若與藝術家陳肇中、王偉、楓葉等，將悲傷的移民歷史轉化為極具張力的舞台敘事，為觀眾營造出沉浸式的藝術與歷史的融合體驗。

芭蕾舞劇「天使島」將於5月4日在可容納3000餘人的屋崙派拉蒙劇場正式公映，期盼有更多觀眾能到場觀賞。

「能帶領我們的舞者前往天使島移民監，並演出我們即將推出的『天使島』精彩片段，是莫大榮幸。」舞團藝術總監盧斯特格（Graham Lustig）表示，「在這片充滿深刻歷史意義的土地上，我們透過舞蹈的美感與語言，講述關於堅韌不拔的故事，喚起人類精神的力量。舞者與這段歷史、與移民的故事有著深切的連結。透過舞蹈，緬懷祖先，他們擁有承受巨大艱難的毅力、韌性與勇氣，只為了追尋更美好生活的承諾。而這一切，在我們所服務的這個多元豐富的社區中隨處可見，正是我們作為藝術家的使命所在。」

屋崙芭蕾舞團創立於1965年，曾獲多項榮譽，包括鄧肯獎、阿拉米達縣藝術領導獎等等。60年來，芭蕾舞團透過呈現經典劇目與現代傑作，不斷激發灣區及更廣泛觀眾的熱情，致力於讓芭蕾藝術保持活力、緊貼時代並向公眾開放。

屋崙芭蕾舞團攜新劇「天使島」回歸天使島預演。（受訪者供圖）
屋崙芭蕾舞團攜新劇「天使島」回歸天使島預演。（受訪者供圖）
奧克蘭芭蕾舞團攜新劇「天使島」回歸天使島預演。（受訪者供圖）
奧克蘭芭蕾舞團攜新劇「天使島」回歸天使島預演。（受訪者供圖）
奧克蘭芭蕾舞團攜新劇「天使島」回歸天使島預演。（受訪者供圖）
奧克蘭芭蕾舞團攜新劇「天使島」回歸天使島預演。（受訪者供圖）

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