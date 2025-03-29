舊金山官員、社區領袖挺出生公民權 每年3月28日「黃金德紀念日」

民選官員齊聚舊金山，力挺出生公民權。（記者李怡/攝影）

在舊金山華埠 都板街與沙加緬度街交界處，平日遊人如織的街角，28日格外莊嚴。一場紀念活動吸引了來自加州與舊金山市的多位民選官員、社區領袖與居民，他們共同見證一段歷史的再現，紀念「美國訴黃金德案」127周年，並聲援當前備受威脅的出生公民權。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）親臨現場，宣布將每年3月28日訂為「黃金德紀念日」，向這位改變美國憲法實踐的華埠人物致敬。羅偉致詞︰「在舊金山這個移民 之城，我們將永遠銘記黃金德所帶來的歷史性改變，也將堅定捍衛第14修正案下的出生公民權。」

與他一同出席的還有舊金山市首位華裔市律師邱信福（David Chiu），以及州眾議員代表華埠的楊馳馬（Matt Haney）與代表第24選區的州議員李天明（Alex Lee）。兩人不約而同表示，將在加州議會推動通過決議案，反對川普政府企圖終結出生公民權的行政命令。

李天明說︰「加州有超過一千萬移民，這不僅是數字，而是一個多元、堅韌社會的根基，出生公民權是美國精神的體現。」

舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）與李爾德（Danny Sauter）除到場支持外，還先後通過市議會決議，表達市府對出生公民權的堅定立場。陳詩敏表示，出生公民權是一項代代移民爭取來的權利，不容總統一紙命令任意剝奪。她說︰「我們今天站在這裡，是因為黃金德127年前站了出來，挑戰不公，我們有責任把這份精神遺產傳承下去。」

此次活動由華人權益促進會主辦，並與中華總會館（六館）、舊金山華埠歷史協會等社團合作。

黃金德的曾孫Norman Wong現身，接過市長羅偉授予的表彰，並語帶哽咽地說︰「我曾祖父不是一位律師，也不是政客，他只是一位廚師，但他用自己的命運，改變了整個國家的未來。今天，我們有責任繼續守護這項來之不易的權利。」

出席活動的舊金山華裔民眾表示，舊金山這座百年移民城市，再一次站在憲法權利的最前線，用行動向全國傳遞一個明確訊息，出生在美國，就是美國人。這個原則，從黃金德開始，今天仍然不容動搖。