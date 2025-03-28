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電子支付Block戰略變革 宣布裁員931人

編譯組／綜合報導
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電子支付公司Block裁員近千人 包括加州240名員工。（取自官網）
電子支付公司Block裁員近千人 包括加州240名員工。（取自官網）

科技媒體TechCrunch從公司洩露的信息顯示，金融科技公司Block於25日裁員931人，約占公司員工總數的8%。

Block的聯合創始人兼首席執行長多西（Jack Dorsey）在電子郵件中向員工宣布了這一消息。多西告訴員工，本周二，Block「進行一些組織變革，包括取消角色，並在有需要的國家開始協商進程」。

這是Block遭遇的最新變化，多西手下的金融服務巨頭Block擁有Cash App和Square。該公司為消費者提供行動支付服務（mobile payments），也為企業提供銷售點（point-of-sale）硬體和軟體。

多西在郵件中解釋說，Block正在削減三大類職位。第一類是出於 「戰略 」（strategy）原因裁員391 人。

第二類，也是最大的一類，有460人，是出於「績效」（performance）原因。多西說，Block正在裁掉那些在公司內部績效跟蹤指標中被評為「低於」等級的員工，或者正趨向於「低於」等級的員工。

第三類是管理人員，其中80人將被裁掉，以便將Block的層級結構扁平化為 「innercore+4」，即多西的直接下屬，再往上是四級直接下屬，消息人士透露，多西還表示，193名經理將被調往個人貢獻者崗位。

多西在郵件中否認裁員是出於財務原因或用人工智慧AI）取代工人。相反，他表示，Block正在削減這些職位，原因是戰略需求發生了變化，同時 「提高了標準，並在績效方面採取了更快的行動」。

多西還指出，Block正在關閉公司的748個開放職位，但已進入要約階段（offer stage）的職位、關鍵運營職位和關鍵領導職位等除外。

Block上一次大規模裁員是在2024年1月，當時裁減了約1000個職位。根據該公司最新提交的10K文件，截至2024年12月，該公司在全球擁有約1萬1300名員工。

行動支付 人工智慧 AI

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