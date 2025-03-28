灣區暴風雨來襲 挑戰4月歷史降雨紀錄
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根據國家氣象局27日預測，接下來一周，舊金山灣區將迎接三波暴風雨侵襲，甚至挑戰4月歷史降雨紀錄，暴風濕冷天氣可能持續至下周中。
首波風暴於周四清晨自北灣和沿海地區登陸，逐步擴展至整個灣區，並帶來短時強降雨至小雨。
高山地區也將受到影響。海拔5500呎以上的內華達山區（Sierra）將迎來5至10吋的降雪，相關地區已發出冬季天氣警報。氣溫方面，周四與周五白天高溫約為攝氏14至17度，夜間低溫則下探至個位數。
經過周六短暫的乾燥與間歇陽光後，另一波風暴預計周日凌晨來襲。雨量相對有限，但灣區仍可能在周日上午迎來0.25至0.5吋的穩定降雨。
最具破壞性的降雨或將在下周初出現。天氣預報指出，下周二深夜起，一股中等強度的大氣河可能由西南方向直撲加州中部海岸，帶來集中且猛烈的降雨。目前預測指出，中部海岸局部地區降雨量可能超過六吋。
氣象專家表示，這一系列風暴來勢洶洶、變化迅速，居民應持續關注天氣預報，並提前準備因應措施，特別是居住於山區、沿海或排水不良地區的民眾，更應提高警覺。
雖然春天已至，但加州的雨季似乎尚未結束。社區機構與市府單位提醒大家暫時別急著收起雨具，並密切留意未來幾日的天氣動態，以保障自身與家人的安全。
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