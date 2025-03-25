若遇船撞是否安全 灣區6橋須進行風險評估

金門大橋管理局表示，大橋完全符合所有聯邦橋梁檢查和評估要求。(記者周喆╱攝影)

去年3月，一艘貨櫃船撞上巴爾的摩港基伊大橋(Francis Scott Key)，導致大橋災難性倒塌，六人死亡。由此引發灣區 橋梁如果遇到同樣情況是否安全討論。

信使報報導，國家運輸安全委員會(NTSB)最近在報告中表示，需要對灣區六座大橋進行風險評估，以確定類似的船隻碰撞是否也會導致它們倒塌。這些橋梁是全美68座需要審查的橋梁之一。

這六座灣區橋梁包括：康曲柯士達縣╱馬連縣的列治文-聖拉斐大橋(Richard-San Rafael Bridge)，建於1956年。康曲柯士達縣的卡奎內茲橋(Carquinez Bridge)，建於1958年。蘇拉諾縣的班尼西亞-馬丁內斯大橋(Benicia-Martinez)，建於1962年。康曲柯士達縣的安蒂奧克大橋(Antioch Bridge)，建於1978年。聖馬刁╱阿拉米達縣的聖馬刁-海沃大橋(SanMateo-Hayward Bridge)，建於1967年。舊金山 ╱馬連縣的金門大橋 (GoldenGate Bridge)，建於1937年。

聯邦交通委員會主席霍曼迪(Jennifer Homendy)表示，如果馬里蘭州交通局進行了這樣的評估，他們就「可以知道風險並採取行動來保護基伊大橋，就可以避免倒塌。」

委員會表示，儘管貨櫃船和貨船經常其下方經過，但名單上的這些橋梁近年來尚未被評估有倒塌風險。

舊金山灣區橋梁收費管理局發言人古德溫(John Goodwin)說，每年有超過1000艘重量超過10萬噸的遠洋船舶通過舊金山灣。所有列入保護範圍的灣區大橋均建於1990年之前，當時公路安全官員要求所有大橋所有者定期進行評估，以計算船舶碰撞時災難性倒塌的風險。

「風險很小，但也不是零」，古德溫說。

加州交通廳發言人內伊(Bart Ney)表示：「大橋對船隻造成的損害，比船隻對橋梁造成的損害還要大。」

經常駕車經過聖馬刁大橋的居民黃吉米(Jim Huynh)表示，船塌導致大橋倒塌的可能性並不是他擔心的問題，「就我個人而言，走92號公路感覺很安全。很少看到船隻從那裡經過」。

然而，海灣內幾乎所有的船隻交通都必須通過金門大橋。金門大橋管理局表示，大橋完全符合所有聯邦橋梁檢查和評估要求，並且擁有「西海岸所有橋梁中最強大的船舶防撞保護系統之一」。

金門大橋的北塔一部分位於陸地上，一部分位於水中，大型船隻在與其相撞之前就會擱淺。南塔錨固在塔下基岩上，底部有27呎厚的混凝土防護圈，海平面處有10呎厚的混凝土防護圈，可防止碰撞。

去年基橋倒塌後，金門大橋管理局還聘請顧問，評估南塔防護系統在船舶碰撞時的性能。該研究結果將於今年稍後提交給聯邦公路管理局。

海灣大橋最初建於1936年，其東段於2013年重建，是唯一未出現在國家運輸安全委員會名單上的用於遠洋輪船通行的灣區大橋，儘管它是繼金門大橋之後海灣中通行量第二大的橋梁。

海灣大橋的橡膠護舷迄今已被證明是有效的。2007年，當海灣大橋被貨船「中遠釜山號」撞擊時，它們保護了大橋，這次事故導致了灣區20年來最大的漏油事件。2013年，當Overseas Raymar油輪撞上大橋，造成140萬美元的損失時，它們再次保護了大橋。

古德溫表示，明年灣區收費局將開始對保護大橋的橡膠護舷進行改造。該項目預計耗資1億美元，資金將來自大橋駕駛人繳納的通行費。