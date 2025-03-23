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過渡幼稚園見效 舊金山公校下學年新生有望增10%

編譯組／綜合報導
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教委主席菲爾金（左）說，雖然TK入學人數的激增並不能彌補多年來整體入學人數的下降，但對於財政困難的學區來說，這是令人興奮的發展。（電視新聞截圖）
教委主席菲爾金（左）說，雖然TK入學人數的激增並不能彌補多年來整體入學人數的下降，但對於財政困難的學區來說，這是令人興奮的發展。（電視新聞截圖）

舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，儘管面臨預算危機和負面新聞，舊金山公立學校仍收到了超過1萬5000份來年入學申請，是十年多來，收到入學申請最多的一年。

推動申請人數激增的人群是四歲兒童。這要歸功於州法律規定，學校必須為符合條件的兒童提供普遍的 「過渡性幼稚園」（transitional kindergarten，即TK），這是一種介於學前班和幼稚園之間的早期教育項目。

周一（17日）有1萬5472名申請人獲得舊金山聯合學區（San Francisco Unified School District，SFUSD）2025-26學年的第一輪派位，這一數字比上一學年增加了10%。

「我們很高興看到學生對舊金山聯合學區的興趣日益濃厚，」學區總監史瑞慶（Maria Su）說，「我們很高興地歡迎2025-26學年的學生家庭，無論他們是轉學還是首次入學。」

由於州法律的規定，舊金山聯合學區已收到約2000份TK課程申請，比去年多了600份。小學、初中和高中的申請人數也有所增加。

校區招生中心執行主任科勒（Lauren Koehler）證實，這是自2012年以來SFUSD收到的最多申請。儘管一些家庭可能會拒絕分配，但她預計來年的入學人數將略高於目前的5萬名學生。

但SFUSD收生人數下降是長期趨勢。自2012-13學年以來，學校減少了4000多名學生，預計到2032年還將減少4600名學生。這些學生人數的減少導致了去年備受爭議的關校提案。

在關校計畫擱淺後，學區轉而關注裁員，以節省1億1300萬美元的開支。一項廣受歡迎的提前退休獎勵計畫減輕了教師裁員的影響。史瑞慶曾多次表示，在2025-26學年暫停關閉學校。

SFUSD今年推出了簡化的入學程序。家庭必須在3月27日之前接受或拒絕派位，新的候補名單系統允許他們無需重新申請自己的首選即可獲得結果。入學中心將舉辦研討會，協助家庭完成入學程序。

教育委員會主席菲爾金（Phil Kim）說，雖然TK入學人數的激增並不能彌補多年來整體入學人數的下降，但對於財政困難的學區來說，這是令人興奮的發展。

菲爾金在接受「標準報」採訪時說：「這將對SFUSD產生長期影響，在理想情況下，這些4歲學生將從幼稚園一直讀到12年級。這相當於13年的資助。」

學區 舊金山 退休

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