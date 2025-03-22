灣區房屋成交價 逾6成高過原價 1棟標價168萬房屋 最終186萬售出

灣區購屋者因房屋掛牌價格偏低，起初是心情雀躍，但最後總是灰心沮喪，圖為南灣街區樣貌。（記者江碩涵／攝影）

灣區 購屋者因房屋掛牌價格偏低，起初是心情雀躍，但最後總是灰心沮喪，因為上市價格完全沒有意義。灣區五縣2024年房屋售價高於標價的比率為61%。

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，賈恩（Rajul Jain）和希夫哈雷（Vivek Shivhare）尋找住宅幾個月，終於在聖荷西的丘陵區找到了一處完美的地方，一棟擁有三臥、三浴的莊園式住宅，可以為他們和十多歲的女兒提供足夠的空間。它的上市標價為168萬美元，在他們的180萬美元預算之內。

他們提出了比要價高出7萬美元的報價即175萬，希望足以買下這棟房子。相反的，他們遇到了熟悉的灣區購屋經驗：競價戰。賣家收到了另外兩個報價，這對夫婦沒有得標。於是他們將報價提高到180萬美元，然後又升高到 182萬美元。最後，他們以186萬美元贏到這棟房子。

在灣區，上市價其實沒有什麼意義。經紀人和買家表示，這些價格並不代表賣家希望得到什麼，而是把它當成是拍賣會上的起拍價，賣家希望低價能激發興奮感並引發激烈的競價戰。

根據房地產網站Redfin的數據，在全國範圍內，32%的房屋售價高於上市價。但在灣區五縣，這個比率為61%。這比2023年的58%有所增長，而這也是15年來房屋銷售最糟的一年。

低價上市是熱門市場中的常見策略，經紀人預期需求將推動多個報價。它通常用於奢侈品市場，買家更願意擴大預算來買房。對於柏克萊 和桑尼維爾等需求旺盛的城市，2024年售出的房屋中近80%的成交價超過了上市價。在佛利蒙和聖荷西則是接近70%。

今年2月經紀人西村（Jodi Nishimura）掛牌代售一棟位於柏克萊崗、可欣賞海灣景色的六角形中世紀住宅，室內面積1378平方呎，上市價只有79萬5000美元。西村為這棟房子舉辦了兩次開放日（open houses），並設定了出價截止日期。

她一共收到30份報價，比她職業生涯的任何一棟房子收到的都多，最後的成交價為160萬美元。儘管西村預期這棟房子的售價會高於要價，但她沒想到會差這麼大。