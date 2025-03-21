川普要對歐洲酒類加稅 灣區香檳銷量大爆發

川普關稅威脅令灣區香檳銷量驟然大增。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，自上周以來，位於半月灣（Half Moon Bay）的香檳酒銷售商尼古拉（Chris Nicola）的生意突飛猛進。他的一個零售店客戶 「基本上把我成百上千瓶香檳都買光了」，這是他第一次看到客戶將他單一產品的所有庫存幾乎全部買走。

總統川普 （Donald Trump）上周四（13日）威脅說，如果歐盟不放棄對美國威士忌（whiskey）徵收50%關稅 的計畫，他將對所有歐洲 「葡萄酒、香檳酒和酒類產品 」徵收200%的關稅，引發了這場購物狂潮。

可能是因為川普單挑出了法國著名的起泡葡萄酒（sparkling wine），香檳似乎比其他類型的歐洲葡萄酒受到了更大的衝擊。這讓尼古拉度過了瘋狂的一周，他只通過自己的進口公司Alchemists和兩個直接面向消費者的俱樂部 Grand Cuvee和Champagne Camp銷售高檔香檳。

尼古拉說，Grand Cuvee的會員要求將他們的配額增加一倍，很不尋常。訂購費並不便宜： 每批六瓶葡萄酒的等級從540美元到1000多美元不等，還不含稅和運費。一位俱樂部會員主動詢問能否購買兩箱某款香檳。

上周末是SoMa酒廊San Francisco Champagne Society的老闆馬爾西（Bill Marci）近來最忙碌的一個周末。一些他從未見過的新顧客花了1500美元買了三瓶香檳。

灣區其他葡萄酒商店的歐洲葡萄酒銷量也略有上升，舊金山Tomorrow's Wine的合夥所有人薩克（April Sack）說，一些顧客抓住機會提前購買了一年的葡萄酒，以便鎖定價格。

這並不是說尼可拉和馬爾西對關稅威脅感到高興；相反，對他們唯一銷售的產品類別徵收200%的附加費用，實際上會斷送他們的生意。

同時，一些零售商預計川普政府可能會對歐洲葡萄酒徵收關稅，因此在今年年初的幾個月里搶先囤積了歐洲葡萄酒。但也有相當一部分業內人士認為，關稅只是空談，至少，如果關稅真的生效，也不會達到200%。

尼古拉說，如果香檳酒無法在美國銷售，他將考慮從非歐盟國家進口起泡酒，比如英國。