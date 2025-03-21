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和碩深耕北美 矽谷辦公室開張 和Nvidia當鄰居

記者江碩涵／聖荷西報導
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和碩的矽谷辦公室位於聖塔克拉拉市，就在輝達總部的正對面。（記者江碩涵╱攝影）
和碩的矽谷辦公室位於聖塔克拉拉市，就在輝達總部的正對面。（記者江碩涵╱攝影）

川普總統大打美國製造回流政策，台灣科技廠因應而開始在美國積極拓展製造業事業版圖。台灣電子五哥之一的和碩聯合科技公司矽谷灣區的辦公室20日正式開幕，地點就在輝達（Nvidia）總部的對面，僅一步之遙，且距離科技大廠蘋果、Google和Meta也不遠。新辦公室開幕除了地利之便外，也宣示著和碩將市場更多重心轉向北美，未來有更多與矽谷互動的機會。

和碩聯合董事長童子賢這次的行程除了參加輝達GTC大會的活動外，更重要的是親臨矽谷灣區的辦公室進行開幕活動。

童子賢說，矽谷一直以來都是科技、新創的重鎮，在矽谷喝咖啡，很容易就可以聽到電動車、伺服器、創投基金等話題，這已經不是老笑話，而是真實發生的事情，其實在矽谷設立辦公室，不僅更接近技術、創新集中地，也更接近和碩的客戶，服務也更有效率、品質。

和碩聯合董事長童子賢（中）這次的行程除了參加輝達GTC大會的活動外，更重要的是親...
和碩聯合董事長童子賢（中）這次的行程除了參加輝達GTC大會的活動外，更重要的是親臨矽谷灣區的辦公室進行開幕活動，矽谷當地企業AMAX艾瑪斯科技董事長倪小菁（左）也到場祝賀。（記者江碩涵╱攝影）

和碩的矽谷辦公室位於聖塔克拉拉市，就在輝達總部的正對面，走路5分鐘就可抵達，不塞車情況下，開車20分鐘左右可抵達蘋果園區、Google、Meta、Amazon和特斯拉研發中心，交通非常便利，幾乎可以說是矽谷中心最熱鬧區域。

和碩聯合總經理暨執行長鄭光志表示，但這幾年來可以看到科技創新的趨勢愈來愈明顯是從美國開始起源，如今在矽谷聖塔克拉拉市設立辦公室，不僅是地利之便，可以更快速地得到資源與溝通，甚至從前期的業務談判，到後端的墨西哥工廠組裝營運，都可以矽谷為中心發散。

他表示，和碩一直以來在印第安納州有維修中心，員工數百人；以前在南灣的密爾比達也有一個站，但人數較少且以服務為主。鄭光志說，當初會設立在印第安納州，主要原因那裡是全美運輸中心，全美交通四通八達，產品維修過後能以最快速度運到，如今因應美國政策，也許印第安納州的設備隨時改為生產線，也能夠符合生產需求。

和碩聯合科技新辦公室開幕除了地利之便外，也宣示著和碩將市場更多重心轉向北美，未來...
和碩聯合科技新辦公室開幕除了地利之便外，也宣示著和碩將市場更多重心轉向北美，未來有更多與矽谷互動的機會。（記者江碩涵╱攝影）

鄭光志說，和碩聯合矽谷辦公室開幕，已在當地招募了十位當地員工，預計未來絕對會有「倍數」的成長，也等於在矽谷當地尋找優秀的人才進入和碩。

童子賢說，目前和碩聯合在全球各處有超過十萬名員工，過去11年營業額一直在351億至400億美元左右，也就是說，11年來營業額一直超過新台幣1兆元，產品包括智慧手機、個人電腦、網路通訊、光學產品、消費性電子產品與電競，服務的對象都是世界級客戶。

他表示，和碩還擁有好幾個子公司，包括隱形眼鏡、光學產品、IC載板等，並參與最先進的AI伺服器，以及5G通訊產品，維修據點隨時可根據需求，轉變成製造，產業目前正迎向一波非常傑出、非常不可思議的進步，也有很多新產業機會正影響這個世界，和碩也會掌握這些更好的機會，並更接近市場，提供客戶更好的服務品質。

碩聯合科技公司矽谷灣區的辦公室20日正式開幕，地點就在輝達（NVIDIA）總部的...
碩聯合科技公司矽谷灣區的辦公室20日正式開幕，地點就在輝達（NVIDIA）總部的對面，僅一步之遙。（記者江碩涵╱攝影）

矽谷 輝達 印第安納州

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