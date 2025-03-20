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企業與機關要求上班族重返辦公室 舊金山活力重現

編譯林思牧╱綜合報導
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企業與機關要求員工到辦公室上班，舊金山活力重現。(本報檔案照)
企業與機關要求員工到辦公室上班，舊金山活力重現。(本報檔案照)

遠距工作方式在舊金山已確定式微。雖然有些員工仍然緬懷舊日情景，但雇主、商家和各級政府主管都十分欣喜，整個市中心充滿了活動與活力。

舊金山標準報導，舊金山現在的能量，可以從位於Salesforce Park的安迪城咖啡館（Andytown）的氣氛略見一斑。在一個細雨濛濛的下午，許多上班族聚集在此。同事們在討論業務，戴著耳機的人在筆記型電腦上快速的敲打，排隊買咖啡和可頌麵包的人源源不絕。但這家店在2021年接近年尾時，剛從解封中重新開業時，卻是完全相反的慘淡。

店主表示，當時咖啡店死氣沉沉，有時來一批客人，接著又門可羅雀。但2024年的秋天，客流量突然暴增，突然間她發現自己挺過來了。她的經歷反映了近年來遠距工作在這個城市扎根的更大氛圍的轉變。優質私人雇主、越來越多的公共部門以及核心人工智慧新創公司齊聚一堂，在一種文化擠壓下將員工帶回辦公室。

現在幾乎所有人都同意，想徹底回歸到五年前的希望已經落空了。但透過與商業生態系統的成員（人力資源經理、辦公家具賣家、抱怨的員工、職位仲介以及像安迪城這樣的小企業）交談可以明顯發現，事情已經改觀了。在新冠疫情導致城市封鎖五年後，大家似乎正處於遠距工作時代的終結。

安迪城去年10月的收入與疫情前相當，假期中稍微低迷，此後業務一直穩定或成長。這是城市部分地區明顯復甦的標誌，在辦公室上班已成為新常態。

推動員工重返辦公室是地方、州和聯邦各級政府的當務之急。幾天之內，市長羅偉和州長紐森就緊隨總統川普的做法，命令政府工作人員更頻繁地回到辦公室，這成為在位的兩黨各級掌權人之間罕見的共識。

對於那些不願意重返辦公室的人來說，如果公司只要求他們每周到辦公室兩次，那麼完全在家辦公的夢想也會被感激之情所取代。但大多數情況下，要求是三天，甚至四、五天，這就讓很多員工感到大勢已去的沮喪。

舊金山 疫情 紐森

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