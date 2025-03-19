GTC登場 黃仁勳宣告新品Blackwell Ultra和Vera Rubin

黃仁勳在GTC 2025演說中，宣告下一代新產品。(路透)

輝達 （Nvidia）的人工智慧 技術大會GTC 2025於聖荷西展開。黃仁勳 18日在全球矚目的演說中，宣告公司未來幾年的新晶片產品，並預測人工智慧領域的發展前景，歷時兩個多小時的演說非常精采。

黃仁勳在GTC 2025演說中，宣告下一代新產品。(路透)

美聯社報導，輝達創始人黃仁勳在大會上向數千名觀眾表示，人工智慧正在經歷「轉折點」（an inflection point）。在這場備受期待的公告中，黃仁勳透露了有關輝達下一代圖形架構的更多細節：Blackwell Ultra和Vera Rubin（以這位著名天文學家來命名的下一代晶片）。

Blackwell Ultra計畫於2025年下半年推出，而它的繼任者Rubin AI晶片預計將於2026年底推出，Rubin Ultra更將於2027年登台。

在持續兩個多小時的演講中，黃仁勳概述了人工智慧領域已達成的「非凡進步」。他說，過去十年來，人工智慧已經從「感知」（perception）和「電腦視覺」（computer vision）發展到生成式人工智慧（generative AI），現在又再發展到代理式人工智慧（agentic AI），也就是自己具有推理能力的人工智慧。

他說：今天的人工智慧能了解上下文（context），了解人們的要求，了解人們的問題的含義。它現在可以產生答案，從根本上改變了計算方式。

黃仁勳表示，四大雲端服務供應商對圖像處理器GPU的需求正在激增，並預計到2028年輝達的資料中心基礎設施營業額（data center infrastructure revenue）將達到1兆美元。

他還宣布，通用汽車GM（General Motors）將把輝達的技術融入其新推出的自動駕駛汽車系列中。他也宣告了公司的Halos系統，是一種圍繞汽車（尤其是自動駕駛）安全構建的人工智慧解決方案。