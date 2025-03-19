VTA罷工波及輝達GTC 酒店附近無車可搭

VTA工人持續罷工，衝擊本周在聖荷西市中心舉行的輝達GTC活動。(取材自臉書)

聖塔克拉拉縣交通局（VTA）工人罷工 進入第二周，正值輝達 （NVIDIA）技術大會（GTC）在聖荷西 市中心登場，預計將吸引多達2.5萬名與會者，令當地交通需求劇增。

根據NBC Bay Area電視台報導，VTA與代表1500多名員工的Local 265談判未果，導致公車和輕軌服務持續中斷，迫使GTC大會與會者轉而依賴Lyft、Uber等交通工具。一來自科羅拉多的與會者說：「我最終會選擇打車，所以往返的成本會稍微高一些。」

州長辦公室證實，州長紐森（Gavin Newsom）正在審查VTA遞交的一封信件，信中請求他干預罷工，並任命一個調查委員會。根據加州法律，一旦成立調查委員會，相關罷工將被暫時叫停，以進行審查。

VTA指控工會違反「不罷工」條款，儘管雙方合約已到期。談判自2024年8月啟動，至今尚未就新合約達成一致。VTA提出三年分別加薪4%、3%與2%的方案，工會則要求每年加薪6%。更關鍵的爭議點在於，工會希望引入協力廠商仲裁機制，以避免訴諸法庭，而VTA則對這一提議表達保留。

Local 265管理人員奧爾維拉（Ashley Olvera）強調：「他們試圖剝奪我們的工會權利，這是我們不能允許的。如果我們允許仲裁被削弱，就會變成隨意雇員，可以因為任何小事被解雇。」

雙方上周已舉行三輪談判，最近一次在周日進行，但未有進展。VTA指責工會僅重複既有提案，未提出新內容。工會則表示，薪資與仲裁機制是目前僵局的關鍵，並計畫召開記者會，公布談判進展。

VTA方便表示，他們願意繼續談判，尋求解決方案。與此同時，輝達已為部分與會者採購了1000張通行證，以緩解交通問題。市中心的GTC大會及電影節Cinequest活動，均因公共交通停擺而受波及，不少遊客表達不便之苦。

目前，州長辦公室尚未回應VTA請求，聖荷西交通局與工會雙方均未透露下一輪談判時間。