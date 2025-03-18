多家企業撤回贊助 舊金山2025驕傲大遊行遇挑戰

退出捐助公司的捐款原本占了目標籌措資金120萬元的約三分之一。（取自同志大遊行官網）

舊金山同志 驕傲大遊行（San Francisco Pride）執行長福特（Suzanne Ford）表示，由於美國政治環境在川普 政府下發生變化，多家贊助商已撤出對2025年大遊行的支持。

今年同志大遊行將於6月28日至29日舉行，其中遊行活動預計在第二天上午10時登場。自1970年以「同性戀自由日遊行」（Gay Freedom Day Parade）創立以來，該活動已發展成全球最具影響力的LGBTQ+慶典之一，每年吸引多達100萬名訪客。

然而，多家企業贊助商選擇退出，包括通信業巨頭Comcast、美國最大的啤酒釀造集團Anheuser-Busch、烈酒公司Diageo及傑克遜家族酒莊（Jackson Family Wines）旗下的葡萄酒品牌La Crema。

福特於周六接受KTVU記者安柏·李（Amber Lee）電視採訪時證實了這一消息。上述公司代表尚未回應置評請求。

「全國大環境已改變，而企業總是會審慎考量自身利益。」福特說，這些公司的捐款原本占了目標籌措資金120萬元的約三分之一，意味著組織方必須尋求其他資金來源，以負擔周末派對、音樂會及遊行的相關費用。

一周前，舊金山同志驕傲大遊行剛宣布終止與臉書及Instagram母公司Meta的合作；該科技巨頭近期取消了多元化、公平與包容（DEI）計畫，並縮減其內容審查政策。