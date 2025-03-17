我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為攻台做準備？解放軍新型登陸駁船曝光

金秀賢爆劈腿？交往金賽綸也愛Wonder Girls的她

移動指揮警車進駐舊金山米慎區 打擊非法銷贓

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警用移動指揮車將24小時駐守16街BART廣場。（舊金山警局提供）
警用移動指揮車將24小時駐守16街BART廣場。（舊金山警局提供）

舊金山警局（SFPD）在剛剛過去的周末，開始在16街BART廣場部署移動指揮車（Mobile Command Unit），旨在加強該區域的警力存在。這一地點近期成為市府和執法機構的關注焦點。

據本地媒體Mission Local報導，這輛大型巴士級指揮車將24小時駐守。米慎區（Mission Station）分警局長約翰森（Liza Johansen）表示，她尚未確定將有多少名警員從該單位派遣，但她希望這輛車能夠「待得愈久愈好」。

當天下午2時30左右，警員們在細雨中將指揮車駛入廣場。

至少五名附近商家業主表示，他們支持這項部署，並認為該區域因此變得更安全。

然而，工務局（Department of Public Works）雇員對此部署感到意外，儘管該機構一直與警方合作打擊贓物交易。一名員工表示：「即使我們都屬於市府單位，不代表我們的訊息是同步的。」

移動指揮車距離當地分警局僅0.2哩距離。當被問及為何需要在距離警局這麼近的地方設立移動指揮中心時，一名警方消息人士簡短回應：「為了視覺效果。」他補充道，在警力不充足的地區，要震懾犯罪並不容易，而大型指揮車是一個顯眼的存在。

此次部署發生在3月5日的突襲行動之後，當時警方逮捕了四名與毒品相關的嫌疑人，並繳獲約1盎司的毒品，但當局尚未公開毒品種類。

隔日，市長羅偉（Daniel Lurie）、警察局長史考特（Bill Scott）與縣警長宮本（Paul Miyamoto）在市政廳召開記者會，對毒販與吸毒者發出明確警告。

羅偉則表示：「我們將不遺餘力地清理這些區域。」

一名警方消息人士將這項戰略比喻為「翻杯遊戲」。他說：「你要不停地變換位置，讓這些人難以立足。目標是讓販毒變得難以為繼，最終迫使他們放棄，或選擇接受服務，因為這已經不值得繼續下去了。」

羅偉 舊金山

上一則

川普推翻拜登政令 加州2座園林不再受保護

下一則

懲罰或保護？舊金山超速攝影機上路 市民看法兩極

延伸閱讀

羅偉推動延長「創業首年免費」 助力小型企業發展

羅偉推動延長「創業首年免費」 助力小型企業發展
OpenAI豪擲80萬平方呎 AI巨頭總部落戶舊金山

OpenAI豪擲80萬平方呎 AI巨頭總部落戶舊金山
知名烘焙店落戶聯合廣場 羅偉讚賞振興市中心

知名烘焙店落戶聯合廣場 羅偉讚賞振興市中心
羅偉派團前往華府 爭取舊金山應得撥款

羅偉派團前往華府 爭取舊金山應得撥款
OpenAI舊金山新總部剪綵 工業時代步入智能時代

OpenAI舊金山新總部剪綵 工業時代步入智能時代

熱門新聞

好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

2025-03-13 21:25
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
拍立得（Polaroid）相機在Target打三折。（記者龔玥/攝影）

Target拍立得相機大降價 消費者熱搶

2025-03-15 20:28
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥╱攝影）

華人在家複刻烤鴨宴 Costco+99 Ranch熱門食材輕鬆搭配美味

2025-03-12 19:51
華促會移民權利項目經理吳雨泊說，在南部邊境調查發現，10%到20%的華人走線客有可能到舊金山落腳。圖為金山華埠。（記者劉先進╱攝影）

華人走線「不再是男人天下」 5華女建小分隊入境

2025-03-13 19:37
講者吳欣怡畢業於師大國文系及國文所，兒時就對文字有敏銳的感受，熱愛中國文學，尤以純文學，一頭栽進，終身熱切，她自覺骨子裡流著詩人血液。（吳欣怡提供）

人生若只如初見：紅樓夢裡寶黛的前世今生

2025-03-12 20:17

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄