移動指揮警車進駐舊金山米慎區 打擊非法銷贓

警用移動指揮車將24小時駐守16街BART廣場。（舊金山警局提供）

舊金山 警局（SFPD）在剛剛過去的周末，開始在16街BART廣場部署移動指揮車（Mobile Command Unit），旨在加強該區域的警力存在。這一地點近期成為市府和執法機構的關注焦點。

據本地媒體Mission Local報導，這輛大型巴士級指揮車將24小時駐守。米慎區（Mission Station）分警局長約翰森（Liza Johansen）表示，她尚未確定將有多少名警員從該單位派遣，但她希望這輛車能夠「待得愈久愈好」。

當天下午2時30左右，警員們在細雨中將指揮車駛入廣場。

至少五名附近商家業主表示，他們支持這項部署，並認為該區域因此變得更安全。

然而，工務局（Department of Public Works）雇員對此部署感到意外，儘管該機構一直與警方合作打擊贓物交易。一名員工表示：「即使我們都屬於市府單位，不代表我們的訊息是同步的。」

移動指揮車距離當地分警局僅0.2哩距離。當被問及為何需要在距離警局這麼近的地方設立移動指揮中心時，一名警方消息人士簡短回應：「為了視覺效果。」他補充道，在警力不充足的地區，要震懾犯罪並不容易，而大型指揮車是一個顯眼的存在。

此次部署發生在3月5日的突襲行動之後，當時警方逮捕了四名與毒品相關的嫌疑人，並繳獲約1盎司的毒品，但當局尚未公開毒品種類。

隔日，市長羅偉 （Daniel Lurie）、警察局長史考特（Bill Scott）與縣警長宮本（Paul Miyamoto）在市政廳召開記者會，對毒販與吸毒者發出明確警告。

羅偉則表示：「我們將不遺餘力地清理這些區域。」

一名警方消息人士將這項戰略比喻為「翻杯遊戲」。他說：「你要不停地變換位置，讓這些人難以立足。目標是讓販毒變得難以為繼，最終迫使他們放棄，或選擇接受服務，因為這已經不值得繼續下去了。」