永久關停後首日 海傍公路公園壁畫遭惡意塗鴉 創作者痛心

位於猶大街（Judah Street）附近、長達60呎的壁畫於周五晚間遭到塗鴉破壞。（大洋灘公園之友提供）

據舊金山 紀事報報導，舊金山海傍公路（Great Highway）公園的一幅壁畫在上周五永久封閉車輛通行後不到一天，便遭到惡意塗鴉破壞。

據「大洋灘公園之友」（Friends of Ocean Beach Park）發布的新聞稿，位於猶大街（Judah Street）附近、長達60呎的壁畫於周五晚間遭到塗鴉破壞。而當天早上，海傍公路前段（Upper Great Highway）長達二哩的爭議性封路措施正式生效。

一名發言人提供的照片顯示，這幅描繪舊金山景觀的壁畫被噴漆塗污。壁畫創作者艾弗羅姆（Emily Fromm）在聲明中表示：「看到原本旨在提升社區精神、慶祝我們歷史的作品遭受如此不敬對待，令人痛心。」

她說：「公共藝術本質上是脆弱的，因為它存在於開放空間，供所有人欣賞。但這種破壞行為不僅僅是損害了一幅壁畫，它還削弱了這個項目所代表的社區精神。衷心希望我們能夠冷靜下來，給我們的鄰居和本地藝術應有的尊重。」

舊金山市公園局（Recreation and Park Department）發言人蒙特斯（Daniel Montes）16日表示，該機構正在與舊金山警方合作調查此次破壞事件。該發言人還透露，弗羅姆與另一名藝術家此前曾多次遭到反對公園計畫人士的言語騷擾。

社區領袖與民選官員譴責了此次破壞行為與騷擾事件，強調這類行為在舊金山沒有立足之地。

「破壞一幅美麗的壁畫來抗議公園，無異於為了抱怨交通而故意割破自己的輪胎，根本說不通，」公園局經理金斯堡（Phil Ginsburg）在聲明中表示。

州參議員 威善高（Scott Wiener）則表示：「攻擊那些努力實現願景的藝術家與志工，實在可恥。我們應該捍衛公共藝術、理性對話，以及每一位舊金山人為打造更加充滿活力與包容性的城市所擁有的權利。」

日落區居民、華協中心（Chinatown Community Development Center）執行長楊重賢（Malcolm Yeung）表示，儘管他本人並不支持 11 月選票上的 K 提案，但「整個舊金山已經做出了選擇。」

他說：「在全國範圍內，有些勢力正在危險地忽視甚至刻意破壞民主程序，作為舊金山人，我們比以往任何時候都更需要維護這些民主原則。