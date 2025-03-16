舊金山市長專欄／大型會議回歸 舊金山展現科技實力
這一期我有不少好消息和各位讀者分享。
周四在拉斯維加斯結束的人工智能領導人會議Human X，宣布從明年開始移師至舊金山，吸引3500多位人工智能企業中高層，同時有超過350名主講嘉賓。
Databricks投資10億設總部
雲數據平台公司Databricks也在上周宣布，在舊金山投資10億美元設立新的總部，而且承諾直至2030年，年度雲數據及人工智能峰會Data+AI也會繼續在舊金山舉辦。
今年Moscone會展中心已經預訂了超過32場會議，直接帶來大約6億美元的消費。
大型會議的回歸，再次證明了投資者對舊金山的信心，也是他們看到了我們的對保障治安與衛生的決心和行動。
成功舉辦大型活動，有助於帶來長遠的好口碑，增強遊客以及其它投資者對舊金山的信心。
但更重要的信號是，舊金山在全球人工智能領域繼續保持領先地位。
OpenAI大樓剪綵 緊鄰勇士總部
佐證之一是人工智能巨頭之一的OpenAI，新大樓於日前剪綵。我親眼所見，緊鄰金州勇士隊大通球場的新總部非常漂亮。
任天堂旗艦店將在5月15日開業，屆時也歡迎大家探索聯合廣場周邊美食，例如享負盛名的甜品店b. patisserie開設了新的小攤。
說完市中心，我們移轉腳步來到居民區。
社區娛樂活動 吸引人潮參與
有追蹤我社交媒體的讀者可能已經了解我的行動軌跡，我參加了不少社區活動。
例如，社區娛樂區，娛樂區是允許在特定條件放寬戶外飲酒限制。這是疫情後新的吸引顧客活動，我在Cole Valley娛樂區看到不少人流，相信這能為周邊商鋪帶來生意。
社區可以根據本區特色開展不同的活動。我上周參加的北岸區「第一個星期五」夜市，就以濃厚的藝術氛圍吸引民眾。更不用說農曆新年和中秋各街會這些傳統節日。
另外也有主題活動，例如華埠的「我最喜愛的菠蘿包」投票，我留下問題：「究竟菠蘿包裡有沒有菠蘿？」大家除了積極回答外，更不吝向大家推薦最愛的餅店。無論是不是你的心水之選，這些店屹立不倒多年，肯定承載了不少人的回憶。
年輕人留華埠 老店迎希望
說起屹立不倒，很多華人經營的店鋪都經營數十載，但不少老店都面臨傳承的問題，父母退休後後繼無人。我祝賀嶺南小館40週年店慶，雖然沒有親眼見到父女接棒儀式，但我聽到不少年輕一代願意留駐在華埠，傳承家業敢於創新的例子，我對未來拭目以待。
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