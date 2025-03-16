舊金山市長專欄／大型會議回歸 舊金山展現科技實力

人工智能巨頭之一的OpenAI新大樓日前剪綵，舊金山市長羅偉親臨現場。（羅偉辦公室提供）

這一期我有不少好消息和各位讀者分享。

周四在拉斯維加斯結束的人工智能 領導人會議Human X，宣布從明年開始移師至舊金山 ，吸引3500多位人工智能企業中高層，同時有超過350名主講嘉賓。

Databricks投資10億設總部

雲數據平台公司Databricks也在上周宣布，在舊金山投資10億美元設立新的總部，而且承諾直至2030年，年度雲數據及人工智能峰會Data+AI也會繼續在舊金山舉辦。

今年Moscone會展中心已經預訂了超過32場會議，直接帶來大約6億美元的消費。

大型會議的回歸，再次證明了投資者對舊金山的信心，也是他們看到了我們的對保障治安與衛生的決心和行動。

成功舉辦大型活動，有助於帶來長遠的好口碑，增強遊客以及其它投資者對舊金山的信心。

但更重要的信號是，舊金山在全球人工智能領域繼續保持領先地位。

OpenAI大樓剪綵 緊鄰勇士總部

佐證之一是人工智能巨頭之一的OpenAI，新大樓於日前剪綵。我親眼所見，緊鄰金州勇士隊大通球場的新總部非常漂亮。

任天堂旗艦店將在5月15日開業，屆時也歡迎大家探索聯合廣場周邊美食，例如享負盛名的甜品店b. patisserie開設了新的小攤。

有追蹤舊金山市長羅偉的社交媒體的讀者可能已經了解他的行動軌跡，他參加了不少社區活動。（羅偉辦公室提供）

說完市中心，我們移轉腳步來到居民區。

社區娛樂活動 吸引人潮參與

有追蹤我社交媒體的讀者可能已經了解我的行動軌跡，我參加了不少社區活動。

例如，社區娛樂區，娛樂區是允許在特定條件放寬戶外飲酒限制。這是疫情後新的吸引顧客活動，我在Cole Valley娛樂區看到不少人流，相信這能為周邊商鋪帶來生意。

社區可以根據本區特色開展不同的活動。我上周參加的北岸區「第一個星期五」夜市，就以濃厚的藝術氛圍吸引民眾。更不用說農曆新年和中秋各街會這些傳統節日。

舊金山華埠舉辦「我最喜愛的菠蘿包」投票，市長羅偉留下問題：「究竟菠蘿包裡有沒有菠蘿？」（羅偉辦公室提供）

另外也有主題活動，例如華埠 的「我最喜愛的菠蘿包」投票，我留下問題：「究竟菠蘿包裡有沒有菠蘿？」大家除了積極回答外，更不吝向大家推薦最愛的餅店。無論是不是你的心水之選，這些店屹立不倒多年，肯定承載了不少人的回憶。

年輕人留華埠 老店迎希望

說起屹立不倒，很多華人經營的店鋪都經營數十載，但不少老店都面臨傳承的問題，父母退休後後繼無人。我祝賀嶺南小館40週年店慶，雖然沒有親眼見到父女接棒儀式，但我聽到不少年輕一代願意留駐在華埠，傳承家業敢於創新的例子，我對未來拭目以待。

有追蹤舊金山市長羅偉的社交媒體的讀者可能已經了解他的行動軌跡，他參加了不少社區活動。（羅偉辦公室提供）