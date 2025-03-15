滲水修繕完工 舊金山中央地鐵華埠白蘭站15日恢復運行

舊金山中央地鐵華埠白蘭站，15日恢復運行。（記者李怡／攝影）

舊金山 交通局14日表示，經過連日維修，舊金山中央地鐵華埠 白蘭站（Chinatown-Rose Pak Station）滲水修繕工程已按時完工，T線列車與中央地鐵將於3月15日（周六）正式恢復運行，恢復原定服務。

舊金山市交通機構（SFMTA）表示，儘管維修工作已完成，但乘客進入華埠白蘭站時，仍可能在檢票口附近看到一些滲水情況。維修團隊將繼續監測並清理積水，確保站內環境安全。如有需要，工程人員將進一步處理滲水問題。

為減少對乘客出行的影響，未來幾周，維修團隊將在非營運時段（凌晨至清晨）進行後續修繕工作，確保地鐵運行不中斷。

華埠居民李先生對車站恢復運行表示歡迎：「這幾天沒有T線很不方便，尤其是對於老年人來說，地鐵是我們往返華埠和市區的重要交通工具。希望之後可以完全解決滲水問題，不要影響乘客的安全。」

然而，另一位乘客陳小姐則對滲水問題表示擔憂：「華埠白蘭站才開通不久，就出現滲水情況，讓人擔心這是否是結構上的問題。希望市府能夠徹底解決，而不是只是短期應對。」

華埠白蘭站於2022年11月啟用，作為中央地鐵項目的一部分，連接舊金山南市場（SoMa）、市中心及華埠地區。該站的開通為華埠居民提供了更便捷的公共交通選擇，但此次滲水問題也引發部分市民對地鐵基礎設施維護的關注。

舊金山市交通局呼籲乘客在搭乘T線時保持耐心，並將密切監測車站情況，確保未來幾周的維修不影響正常營運。