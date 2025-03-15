Cole Valley娛樂區夜市活動 或成帶動經濟活力關鍵

去年front street以酒水和萬聖節為主題的夜市活動，吸引上萬人周末到訪。（記者李怡／攝影）

往日平時靜謐的舊金山 Cole Valley街區突然變得熱鬧起來。餐廳門口坐滿了人，街上攤位林立，孩子在音樂聲中開心奔跑。這不是偶然的周末夜，而是舊金山最新的娛樂區Cole Valley娛樂區的正式啟動。

去年front street以酒水和萬聖節為主題的夜市活動，吸引上萬人周末到訪。（記者李怡／攝影）

「這就是我們想要的！」在Cole Valley開酒吧16年的Jim Angelus一邊招呼客人，一邊感慨：「疫情 後這裡冷清了好久，現在終於熱鬧起來了。」

這個新推出的Cole Valley娛樂區，是舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）和市議會主席孟達文（Rafael Mandelman）聯手推動的，讓住宅區也能像市中心一樣，每月舉辦街頭市集和社區活動，甚至可以在特定時間開放戶外飲酒，帶動當地商業發展。

去年front street以酒水和萬聖節為主題的夜市活動，吸引上萬人周末到訪。（記者李怡／攝影）

孟達文表示，以前大家總說，舊金山的娛樂活動都集中在市中心，其他地方只能看著羨慕。現在，Cole Valley有了自己的娛樂區，我們的街區也可以成為大家周末想來的地方。

Cole Valley Nights計畫，是一個持續四個月的夜市，每個月的第二個周四舉行。當晚，小商店擺起攤位，餐廳端出特製小吃，現場還有音樂表演，吸引了大批居民與遊客來參加。

「這不只是熱鬧，這是讓我們的社區更有生機！」Angelus說，他的酒吧在疫情期間生意一度慘淡，如今終於看到轉機。「這裡本來就有很棒的商家，現在有了娛樂區，更多人會來這裡吃飯、逛街，我們終於有了機會把生意做回來。」

其實，這並不是舊金山的第一個娛樂區概念。市府去年就在市中心的Front Street試驗性地推出過三次大型娛樂區活動，包括德國啤酒節、萬聖節派對和聖誕燈節，結果超過1.6萬人參加，當地酒吧餐廳的收入甚至暴增700%到1500%。

看到這個模式成功後，市府決定把這個概念帶到社區，於是Cole Valley成為第一個市中心以外的社區娛樂區。

「娛樂區的概念很簡單，就是讓大家可以輕鬆聚在一起，吃吃喝喝，支持當地商家。」市長羅偉說，「希望這樣的計畫可以擴展到更多社區，讓整個舊金山重新充滿活力。」

對於長期住在這裡的居民來說，這不只是一場活動，而是一種熟悉的氛圍回來了。

未來，舊金山市府將繼續在不同社區推廣娛樂區計畫，讓更多地方也能擁有像Cole Valley這樣的夜生活和經濟活力。