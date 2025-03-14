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聖荷西與舊金山 AI首府之爭激烈

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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在連通聖荷西與舊金山的101高速兩側，各類AI公司的廣告牌目不暇給。（記者徐蓓蓓／攝影）
在連通聖荷西與舊金山的101高速兩側，各類AI公司的廣告牌目不暇給。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖荷西市日前宣布開放3筆每筆5萬美元以及一筆2萬5000美元的早期AI新創企業補助金申請給本地企業。聖荷西市長馬漢表示：「我常說聖荷西是AI之都——現在我們用實實在在的票子來說話。」

聖荷西市長辦公室表示馬漢去年提出了總數20萬美元，旨在激勵新生人工智慧公司選擇聖荷西的計畫。市長希望即使在灣區生活成本高企的前提下，企業依然能選擇聖荷西以獲得矽谷尖端的科技、人才、投資和基礎設施的支持。

事實上，聖荷西並非唯一自稱AI之都的城市，距離其大約50哩的舊金山市在2023年11月舉辦的亞太經合組織論壇（APEC）期間就以「AI之都」的名號自居。當時擔任舊金山市長的布里德（London Breed）稱舊金山為「世界的AI首府。」

舊金山市政府當時還給出了一系列數字來證明這一點。美國22%的人工智慧工作招聘職位來自位於舊金山的公司，超過了當時位居第二的庫比蒂諾和位居第三的洛杉磯兩地的總和；舊金山人工智慧公司的總辦公面積達到340萬平方呎；自2018年以來，舊金山獲得的人工智慧融資是灣區之外最大市場的幾乎兩倍之多; 包括OpenAI和Anthropic在內的人工智慧領頭公司都在舊金山租用了大量的辦公樓。

而幾乎同一時間，聖荷西市就通過市長馬漢等人提出的備忘錄，要求創立激勵人工智慧公司搬遷或擴張到聖荷西的措施。當時市府官員提出了優惠公共事業費率、減稅、政府費用返還以及補助辦公樓租金等建議。

聖荷西市府最近發布的公告中引用了地產公司世邦魏理仕（CBRE）的市場分析報告，稱目前該市已經擁有91間有風險投資背書的AI新創企業。

在聖荷西此次20萬美元的激勵計劃中，除去用於補助企業的17萬5000美元，剩餘的2.5萬美元將用於全美範圍內聯絡新創企業家的活動，在求職和社媒平台上投放數字廣告吸引名校科技人才以及像著名創投公司Y Combinator投資演示日（Demo Day）或輝達GTC大會這樣的活動。

聖荷西 舊金山 AI

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