近半進口貨物來自中國 屋崙港恐遭川普加關稅衝擊

屋崙港進口貨物近一半來自中國，可能因川普加徵中國關稅受到嚴重影響。（美聯社）

在美中兩大經濟體貿易戰開打之際，灣區屋崙 港（Port of Oakland）現在停滿了許多高約七層樓、滿載中國貨物的貨輪，進口商爭相前來取貨。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，川普 在1月20日上任後不久，就命令內閣官員對來自中國、墨西哥和加拿大的貨物進行評估。2月27日，川普宣布對屋崙港最大進口國中國的商品加徵10%關稅 ，並從3月4日起實施。

屋崙港官員表示，來自中國的進口貨物占屋崙港所有進口貨物的48%，而從屋崙港出口的所有貨物中，7%是運往中國，僅次於日本和南韓。根據統計，由於北加州99%的貨櫃貨物都是透過屋崙港進出，每年交易金額高達1740億元，2023年經手的貨櫃超過200萬個。

屋崙港海事主任布蘭迪斯（Bryan Brandes）說：「在川普做出關稅威脅後，許多貨物提前在去年底和今年1月運出。如果關稅持續成為話題，有可能引發一些真正的問題。儘管我們暫時還未受到影響，但之後肯定會受到影響。」

柏克萊加大研究國際貿易和相對優勢的商學與公共政策教授邦巴迪尼（Matilde Bombardini）表示，川普加徵關稅是為了恢復美國製造業就業機會，並保護重要產業。她說：「製造業衰退是美國中下階層不滿政府的主要原因之一。原則上，關稅可以保護企業免受來自外國的競爭，還可以增加國內製造業就業機會。」

然而，對中國貨物加徵關稅的作法讓人們擔心通貨膨脹可能重新出現，增加的成本都將轉嫁給消費者。邦巴迪尼坦承，關稅是降低通膨的一大障礙，事實上，通膨已有開始上升的跡象。

布蘭迪斯表示，來自加州中谷的大批農產品、來自蘇諾瑪和納巴的葡萄酒和來自中西部的肉類產品，都是透過屋崙港運輸的。他說：「說實話，根據情況的嚴重性，生產商有可能選擇不採摘農產品，讓它們自行腐爛。」

布蘭迪斯還表示，新關稅也將削弱屋崙港與美國南部和東部其他港口競爭的能力，因為其他港口離歐洲較近，因此，進出口歐洲產品的成本會較低。