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Waymo營運擴張 矽谷4城市搭得到

編譯林思牧／綜合報導
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矽谷四個城市的居民，3月11日起多了一種方便的交通選擇 。(waymo.com圖片)
矽谷四個城市的居民，3月11日起多了一種方便的交通選擇 。(waymo.com圖片)

自動駕駛計程車服務公司Waymo的車在舊金山已隨處可見，11日起營運擴張到灣區的一個新區域：矽谷

舊金山紀事報報導，Waymo自3月11日起在洛斯阿圖、巴洛阿圖、山景城的全市，以及桑尼維爾市的部分地區，給特定的顧客提供自駕計程車服務。用戶可以透過該公司的Waymo One應用程式叫車，類似於預訂Uber或Lyft的方式。

過去每當Waymo拓展到新地區時，都會從候補名單中吸收客戶。而新矽谷服務區的乘客將從近期Waymo One應用用戶中挑選，這些用戶的郵遞區號位於該地區內。該公司將逐步接受更多的乘客，並透過應用程式公布是否在徵求此區的新客戶。

這個新區域的面積約為27平方哩，是在Waymo開放給舊金山公眾不到一年的時間裡的進一步發展。去年Waymo在舊金山開始營業後不久，就跨越德利市（Daly City）的市界，為舊金山半島10平方哩的範圍內提供服務，包括德利市、布羅德莫爾（Broadmoor）和科爾瑪（Colma）。

Waymo的首席產品官帕尼格拉希 (Saswat Panigrahi) 在書面聲明中表示：「在矽谷推出我們的全自動叫車服務，象徵著我們在灣區發展歷程中的一個特殊里程碑。」

他指出，Waymo早在2009年就在山景城開始了最初一輪自動駕駛汽車測試。

山景城、洛斯阿圖和洛斯阿圖山的社區服務機構「老年服務計畫」主管喬蒂馬尼 (Brandi Jothimani) 認為，對於她所服務的身體狀況較差的人群來說，Waymo是一種安全的「老年交通」選擇。她說，病例管理員可以搭乘自駕計程車到老人家中探訪，或帶他們去看醫生。

Waymo 舊金山 矽谷

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