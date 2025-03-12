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工人罷工 南灣VTA公共交通全停擺

記者龔玥／聖荷西報導
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VTA發起罷工。(VTA Facebook圖片）
VTA發起罷工。(VTA Facebook圖片）

南灣公共交通周一突遭衝擊。因合同談判陷入僵局，代表超過1500名運輸工人的交通工會Local 265正式發起罷工，導致VTA（聖塔克拉拉谷交通管理局）的公共交通服務全面停擺。每日通勤乘客被迫尋找替代出行方式。

根據NBC Bay Area電視新聞報導，此次罷工於9日凌晨4時開始。工會成員在VTA總部及其他四個主要地點設立糾察線，舉起標語、喊出口號，表達對薪資、福利及工作條件的不滿。抗議活動持續至晚間9時，而罷工本身則無明確結束日期。

VTA與Local 265工會的合同於9日深夜11時59分到期，但雙方未能在最後一刻達成共識。VTA副總經理理查森（Greg Richardson）透露，VTA曾提出三年內分別加薪4%、3%和2%的方案，認為這一提議「公平合理」。但工會則堅持每年加薪6%，三年累計漲幅達18%。

工會代表表示，罷工的導火索不僅僅是薪資問題，還包括福利待遇和申訴程式的改革。他們指責VTA未能進行「真誠談判」，並強調：「我們關心乘客，但VTA似乎並不關心。」

此外，工會還表示，自2021年5月VTA車廠槍擊案造成九名員工喪生以來，機構未能改善工作條件，進一步加劇了員工的不滿情緒。

此次罷工對南灣公共交通系統造成重大影響，原本每日承載7萬至10萬名乘客的VTA巴士及輕軌服務全面停運，車站空無一人，只剩下提醒公眾罷工通知的標誌。許多乘客直到抵達車站後才得知罷工消息，不得不臨時更改行程。

一名通勤者原計畫搭乘輕軌上班，卻因罷工受阻，只能向公司請假。他無奈地表示：「我理解工人們的訴求，他們需要更高的工資。但這對我們乘客來說確實造成很大困擾。」

面對工會的強硬立場，VTA管理層表示財政資源有限，若同意工會的薪資要求，將不得不削減服務。VTA在新聞稿中稱：「我們理解此次服務中斷給乘客帶來的不便，並正在盡最大努力尋找解決方案。」

VTA強調，儘管公共汽車和輕軌服務暫停，但輔助交通服務仍在正常運營。然而，在罷工結束前，通勤者必須另尋出行方式。

VTA官方帳號提示10日沒有公共交通服務。（VTA Facebook圖片）
VTA官方帳號提示10日沒有公共交通服務。（VTA Facebook圖片）

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