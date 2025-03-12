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屋崙市長選舉2領先者芭芭拉李、泰勒 各集資數十萬競選基金

編譯林思牧／綜合報導
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屋崙市長候選人，前國會議員芭芭拉李。(本報檔案照)
屋崙市長候選人，前國會議員芭芭拉李。(本報檔案照)

屋崙市長選舉的投票日是4月15日，支持率最高的兩位候選人芭芭拉李（Barbara Lee）和泰勒（Loren Taylor）都已各集資數十萬美元，但目前芭芭拉李的支出比較多。

聖荷西信使報報導，芭芭拉李是剛退休的東灣國會眾議員，她的競選活動從1月1日至最新申報期結束的3月1日期間，從個人捐助者處一共籌集到大約29萬3000美元。芭芭拉李在1月才宣布參選。

在同一時期，泰勒的競選團隊籌集到大約25萬3000美元的個人捐款，不過在芭芭拉李啟動競選活動之前，截至12月31日，泰勒的團隊還籌集到額外的5萬7000美元。

在上周的新聞發布會上，泰勒的代表強調了累計籌款總額31萬美元的表現，並稱讚迄今為止的籌款結果對這位前市議員來說是強勁的徵兆。泰勒的競選團隊宣稱，儘管芭芭拉李的名氣響亮，並曾在國會任職多年，但泰勒的籌款結果進一步表明，他的主張引起了屋崙居民的共鳴，屋崙的下一任市長選舉很可能會競爭得非常激烈。

泰勒兩年前曾出馬競選屋崙市長，但敗給了盛桃（Sheng Thao）。芭芭拉李和泰勒似乎陷入了一場激烈的較量，以決定誰將領導屋崙到2026年11月。不過這場有10人參選的選舉中，其他候選人可能會透過該市的排序投票系統來影響最終結果，因為參選人的支持者之間有重疊。

加密貨幣業高管波拉克 (Jesse Pollak) 的政治委員會在去年11月的選舉中投入了大量資金，包括罷免前阿拉米達縣地檢長官善貞 (Pamela Price) 。波拉克向芭芭拉李和泰勒的競選團隊各捐了650美元。

支持芭芭拉李競選2025年屋崙市長委員會，籌集到16萬8000美元的捐款，其中包括來自該市兩個最大的公共僱員工會SEIU Local 1021和IFPTE Local 21各5萬美元，以及來自該市消防員工會的1萬美元。太平洋煤氣電力公司PG&E向該委員會捐了1萬美元。總部位於舊金山的進步時代政治行動委員會捐了2萬美元。

泰勒獲得屋崙鄰舍、企業和公共安全倡導者委員會的支持，競選委員會迄今已籌集到3萬6000美元。該委員會由格里沙姆 (Brenda Grisham) 領導，她是主導罷免官善貞的著名活動家，去年11月成功把官善貞趕下台。

屋崙市長候選人，前屋崙市議員羅倫泰勒。(取自lorenforoakland.co...
屋崙市長候選人，前屋崙市議員羅倫泰勒。(取自lorenforoakland.com)

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