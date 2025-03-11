知名烘焙店落戶聯合廣場 羅偉讚賞振興市中心

舊金山 市府於10日(周一)宣布，知名烘焙坊B. Patisserie將進駐聯合廣場，並帶來備受追捧的Kouign Amann（法式奶油千層酥）、可頌，以及以新鮮出爐的帕尼尼。

這一烘焙坊預計於本月末開幕。聯合創辦人貝琳達•梁（Belinda Leong）在新聞稿中表示：「我們希望透過提供美味、方便攜帶且價格合理的食品，把社區凝聚在一起，不論是當地居民、遊客，或是在聯合廣場周邊工作的上班族。」

以法式奶油千層酥為例，B. Patisserie的單個售價5.25元。

另一位名廚佛羅倫斯（Tyler Florence）旗下的Miller & Lux Provisions，原本是市府振興聯合廣場計畫的一部分，然而該店於今年2月歇業。此外，佛羅倫斯另一間提供炭烤雞肉的餐廳則因建築升級而較早關閉，目前仍在等待工程進展。關閉決定是在佛羅倫斯團隊與市府數月的談判後做出的。

佛羅倫斯退出後，B. Patisserie於上月短暫進駐聯合廣場試營運，並隨後開始談判進駐事宜。舊金山公園局總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）形容這次活動是「極大的成功」。

市長羅偉 在聲明中對這項新租約表示讚賞，稱其為「推動舊金山市中心復甦的明確例證」。作為B. Patisserie的忠實顧客，他說：「我很期待看到他們加入這個歷史悠久的區域，成為這片蓬勃發展的商業版圖的一部分。」

B. Patisserie烘焙房營業時間為周三至周日，上午8時至下午4時。為確保供應新鮮出爐的產品，業者計畫在現場安裝烤箱（而Miller & Lux先前是在米慎灣烘焙產品後運送至此）。

梁表示：「我們希望讓顧客品嚐到最完美的糕點，溫熱、新鮮，直接來自烤箱。」

店內將供應司康、鹹派（Quiche）、咖啡蛋糕等多樣烘焙食品，以及焦糖太妃慕斯圓頂（caramel toffee mousse dome）、香草黑醋栗蛋糕（vanilla cassis cake）等輪替供應的甜點。

自2013年梁與合夥人Michel Suas在太平洋高地開設這間烘焙坊以來，B. Patisserie便受到熱烈追捧，無論在哪裡都吸引長長人龍，廣受好評。2018年，他們榮獲比爾德基金會（James Beard Foundation）傑出烘焙師獎。

B. Patisserie此次的租約為一年。先前，市府在租約選擇過程中受到批評，對此休閒與公園管理局表示，將在今年稍晚正式發布長期租戶的公開徵求提案（RFP），以尋找更永久的經營者。