羅偉派團前往華府 爭取舊金山應得撥款

市長羅偉派往華府的代表團中，包括市府律師邱信福(右)。 (邱信福臉書圖片)

舊金山 財務拮据的情況已很嚴重，川普與共和黨國會議員又威脅要凍結聯邦資金。市長羅偉 (Daniel Laurie)已派遣官員前往華府，爭取舊金山應得的撥款。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，市長羅偉派遣一支由本地領導人組成的團隊，去跟灣區選出的聯邦眾議院代表團成員以及加州的兩位聯邦參議員等人會合，討論他們認為舊金山迫切需要聯邦政府 提供數億美元資金的問題。這是羅偉當選以來第一次派遣團隊前往首都。

參加此行的官員包括市府律師邱信福（David Chiu）、交通局主管寇淑寶（Julie Kirschbaum）和市長的聯邦事務經理馬里安諾（Eileen Mariano）。他們的首要任務之一，是爭取聯邦緊急事務管理局FEMA提供的2.67億美元資金，用於該市在疫情期間為無家可歸者提供臨時住所。

如果FEMA拒絕支付全部費用（在川普的掌控下，這種可能性很大），這將使舊金山兩年8.76億美元的赤字更加嚴重。另一個要項是市交通局尋求超過1億美元的聯邦資金，用於更換或升級兩個公車場，並在其中一個公車場上建造急需的住房。

羅偉在聲明中表示：「雖然我準備好做出艱難的決定來應對本市的預算危機，但我希望華府能與我們合作，幫助舊金山復甦。舊金山推動全國的創新，舊金山獲勝就是全國獲勝。市政府的高層領導團隊已準備好與華府的官員們一起努力，確保我們的城市強大，這樣我們的國家才能強大。」

川普一直直言不諱地批評舊金山，並可能在第二任期內針對該市及其自由主義政策發出重擊。他已經考慮取消普西迪歐信託基金會（Presidio Trust），稱它是聯邦政府一個「不必要的」分支，儘管該基金會在財政上能夠自給自足。

該團還計畫遊說聯邦政府提供資金，幫助保護舊金山的海濱免受海平面上升的影響，並推進前獵人角海軍造船廠（Hunters Point Naval Shipyard）和蠟燭台（Candlestick Point）的開發項目。