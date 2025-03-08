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馬斯克干涉政治 灣區出現反特斯拉浪潮 貼「反馬」貼紙

編譯組／綜合報導
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除了股價大跌，灣區對特斯拉汽車的尊重也大跌。（電視新聞截圖）
除了股價大跌，灣區對特斯拉汽車的尊重也大跌。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，特斯拉Tesla）的股價在本周開始大幅下跌之前，該電動汽車的車主們已能感覺到灣區的購車反彈正在加劇。

特斯拉曾被視為清潔空氣的豪華汽車，但在過去五年裡，它已成為一系列文化戰爭的化身。灣區的車主們曾對特斯拉汽車的環保優點和先進技術大加讚賞，如今他們卻認為特斯拉汽車與一個與COVID封鎖作鬥爭、在推特上大肆炒作、現在又對政府機構橫加干涉的人伊隆馬斯克（Elon Musk）有著千絲萬縷的聯繫。

截至本周，特斯拉的股價今年以來下跌了30%，該公司同名汽車的第一季度銷量預計將比預期低4%以上。

對馬斯克日益增長的不滿情緒讓特斯拉車主感到緊張，他們表示現在要花更多的時間向陌生人解釋自己購買特斯拉的理由。在灣區和全國範圍內，特斯拉車主的悔意愈來愈普遍，儘管許多人都不願出售或報廢他們的車輛。

一些人嘗試了一種臨時的補救措施：在他們的汽車上貼上反馬斯克的保險槓貼紙。

這些貼紙的設計者、夏威夷威基基（Waikiki, Hawaii）的希勒（Matt Hiller）在2023年創造了他的第一句抵制特斯拉的口號：「在我們知道伊隆瘋了之前，我就買了這輛車」（I bought this before we knew Elon was crazy），後來，他又提出了「反伊隆-特斯拉俱樂部 」（Anti-Elon Tesla Club）；他最近發表的 「伊隆扼殺了我的轉售價值 」（Elon killed my resale value）似乎特別適合那些試圖出售自己的汽車，卻未能引起任何興趣的特斯拉車主。

當然，也有特斯拉車主說他們沒有什麼可遺憾的。

矽谷特斯拉車主社交俱樂部（Tesla Owners of Silicon Valley）聯合創始人兼主席斯金格（John Stringer）說：「那些攻擊特斯拉車主的人，根本就不是講道理的人。」他擁有Model X和Cybertruck，認為特斯拉是一個首屈一指的品牌，擁有比其他電動汽車更好的工程設計、軟體更新和充電基礎設施。

斯金格預測，無論馬斯克的個性多麼煽情，對國家政治的影響有多大，消費者都會因為特斯拉產品的質量而對其青睞有加。

聖華金河谷特斯拉車主協會（Tesla Owners of the San Joaquin Valley）主席傑斐遜（Joe Jefferson）說，與這些電動汽車的對立只會讓駕駛者更加堅信 「他們選擇了正確的汽車」，並支持一家好公司。

但希勒仍對馬斯克的政治滑稽行為早已深惡痛絕，他將特斯拉比作 「戴著一頂MAGA的帽子」。這種情緒可能會使特斯拉的股價下跌，卻促進了每天多達700張反馬斯克貼紙的銷售。

特斯拉 馬斯克 Tesla

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