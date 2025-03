馬斯克干涉政治 灣區出現反特斯拉浪潮 貼「反馬」貼紙

除了股價大跌,灣區對特斯拉汽車的尊重也大跌。(電視新聞截圖)

據「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)報導,特斯拉 (Tesla )的股價在本周開始大幅下跌之前,該電動汽車的車主們已能感覺到灣區的購車反彈正在加劇。

特斯拉曾被視為清潔空氣的豪華汽車,但在過去五年裡,它已成為一系列文化戰爭的化身。灣區的車主們曾對特斯拉汽車的環保優點和先進技術大加讚賞,如今他們卻認為特斯拉汽車與一個與COVID封鎖作鬥爭、在推特上大肆炒作、現在又對政府機構橫加干涉的人伊隆馬斯克 (Elon Musk)有著千絲萬縷的聯繫。

截至本周,特斯拉的股價今年以來下跌了30%,該公司同名汽車的第一季度銷量預計將比預期低4%以上。

對馬斯克日益增長的不滿情緒讓特斯拉車主感到緊張,他們表示現在要花更多的時間向陌生人解釋自己購買特斯拉的理由。在灣區和全國範圍內,特斯拉車主的悔意愈來愈普遍,儘管許多人都不願出售或報廢他們的車輛。

一些人嘗試了一種臨時的補救措施:在他們的汽車上貼上反馬斯克的保險槓貼紙。

這些貼紙的設計者、夏威夷威基基(Waikiki, Hawaii)的希勒(Matt Hiller)在2023年創造了他的第一句抵制特斯拉的口號:「在我們知道伊隆瘋了之前,我就買了這輛車」(I bought this before we knew Elon was crazy),後來,他又提出了「反伊隆-特斯拉俱樂部 」(Anti-Elon Tesla Club);他最近發表的 「伊隆扼殺了我的轉售價值 」(Elon killed my resale value)似乎特別適合那些試圖出售自己的汽車,卻未能引起任何興趣的特斯拉車主。

當然,也有特斯拉車主說他們沒有什麼可遺憾的。

矽谷特斯拉車主社交俱樂部(Tesla Owners of Silicon Valley)聯合創始人兼主席斯金格(John Stringer)說:「那些攻擊特斯拉車主的人,根本就不是講道理的人。」他擁有Model X和Cybertruck,認為特斯拉是一個首屈一指的品牌,擁有比其他電動汽車更好的工程設計、軟體更新和充電基礎設施。

斯金格預測,無論馬斯克的個性多麼煽情,對國家政治的影響有多大,消費者都會因為特斯拉產品的質量而對其青睞有加。

聖華金河谷特斯拉車主協會(Tesla Owners of the San Joaquin Valley)主席傑斐遜(Joe Jefferson)說,與這些電動汽車的對立只會讓駕駛者更加堅信 「他們選擇了正確的汽車」,並支持一家好公司。

但希勒仍對馬斯克的政治滑稽行為早已深惡痛絕,他將特斯拉比作 「戴著一頂MAGA的帽子」。這種情緒可能會使特斯拉的股價下跌,卻促進了每天多達700張反馬斯克貼紙的銷售。