股市下挫 矽谷優質房源競價戰未歇 獨立屋供不應求

股市幾度下挫，然而優質房源的競價大戰仍未停歇，市場對獨立屋的需求依舊旺盛。(記者江碩涵／攝影)

進入2025年以來，各種因素的作用下，股市幾度下挫，全美房市銷售趨緩。矽谷 房市也受到一定程度影響，然而優質房源的競價大戰仍未停歇，市場對獨立屋的需求依舊旺盛。

記者日前致電南灣地產經紀核實近來有關矽谷房市受到股市影響，競價戰趨於平靜，有些房源從原先20多個出價跌到只有5、6個出價的傳聞。

對此南灣經紀凌女士表示，近來連排屋、公寓一類的房源成交確實有放緩。但獨立屋依然是供不應求，尤其是總價在200萬到250萬美元之間的獨立屋。這一價位的房源被認為是矽谷中產的入門級住房或「上車房」，因而競爭尤為激烈。桑尼維爾市去年就因為較多這一價位的房源，成為西海岸最火爆房市之一，甚至超過鄰近庫比蒂諾、山景城、巴洛阿圖等傳統上房價更高的地區。

凌女士表示，目前她經手的獨立屋房源雖然沒有20個那麼多的出價，但依然不會少於10個出價，而且加價都要到20%以上，而且基本都會免除「制約條款（contigency)。」她認為，股市下行，經濟預期下調不會對好地段的優質房源價格產生太大影響。反倒是學區、地段一般的房源有可能價格會有鬆動。

與此同時，南灣孫先生夫婦已有自住獨立屋，但因為面積偏小，一直考慮換一間大一點的。但苦於近來利率 居高不下，競價大戰愈演愈烈，久久沒有找到合適的機會出手。

孫先生表示，很多房源的掛牌價格看上去都不錯，但一旦出價就要加價好幾十萬，感覺非常不理性。他目前的住房在疫情期間低利率時期購入，如果換房就要接受目前的高利率。因此想要改善居住條件，要付出相當大的代價。

對此南灣地產經紀金先生表示，其實像孫先生這樣在低利率時期購入首套房，現在因為高利率不願意拋售的狀況還蠻普遍。這也是目前市場上獨立屋總是供不應求的原因之一。