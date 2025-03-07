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矽谷指數報告：9位億萬富豪現金 超過低收家庭總和15倍

編譯廖宜怡／綜合報導
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報告表示，矽谷貧富不均現象非常嚴重，9名億萬富豪的的流動資產比收入最低的50%家庭流動資產總和多15倍。（取自Pixabay）
報告表示，矽谷貧富不均現象非常嚴重，9名億萬富豪的的流動資產比收入最低的50%家庭流動資產總和多15倍。（取自Pixabay）

根據「2025矽谷指數」報告（2025 Silicon Valley Index），矽谷光是九位億萬富豪擁有的流動資產，已是聖塔克拉拉和聖馬刁兩縣收入最低50%家庭的流動資產的15倍以上，說明當地貧富不均現象非常嚴重。

矽谷指數報告顯示，這九位富豪2024年擁有的現金及約當現金（cash and cash equivalents）共約1500億美元，而兩縣收入最低的50%居民（約44萬7000個家庭）2024年只擁有當地1%的現金及約當現金，約98億美元。

聖荷西信使報表示，儘管報告沒有透露個人姓名，但根據矽谷指數分析的富比士（Forbes）富豪榜單，不難得知矽谷這九名富豪是：巴洛阿圖的Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）和蘋果創辦人喬布斯遺孀羅琳‧喬布斯（Laurene Powell Jobs）、洛斯阿圖的谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）、布林（Sergey Brin）和Nvidia執行長黃仁勳、阿賽頓的前谷歌執行長施密特（Eric Schmidt）、WhatsApp創辦人庫姆（Jan Koum）和金融家羅勃茲（George Roberts）、以及聖荷西的Ubiquiti Networks創辦人佩拉（Robert Pera）。

根據估計，截至今年2月，上述富豪包括公共和私人持有資產在內的個人總資產介於160億美元到2430億美元之間。

不過，灣區超級富豪不只矽谷這九位。數據顯示，矽谷最富有的1%人口（約9000個家庭）擁有當地總財富的42%，約4210億美元。

矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）表示，矽谷最富裕人口和其他人口之間的貧富差距仍不斷擴大，最富有的10%人口擁有71%的財富，這個數字在一年內上升了一個百分點，而最底層50%人口的財富比例仍停留在1%。

根據最新估計數據，矽谷目前有56位億萬富豪和約14萬5000位百萬富豪。聖塔克拉拉縣和聖馬刁縣2023年的人均收入為15萬7100美元，略低於舊金山，但幾乎是加州人均收入8萬1000美元的兩倍，更是美國人均收入7萬美元的兩倍有餘。

反觀，矽谷有顯著人口面臨嚴重的經濟困難。報告稱，矽谷約30%家庭收入不足以滿足其基本需求。數據顯示，矽谷收入最低的50%家庭中，有11萬個家庭（占12.3%）擁有零財富或負財富，10.1%的家庭擁有不到5000美元，另外6.1%的家庭擁有5000到1萬美元。

報告還指出，矽谷過去20年來收入顯著增加的人口都是擁有學士或碩士學位的居民。數據顯示，矽谷近年來平均薪資有所下降，但過去十年的薪資漲幅仍遠高於灣區其他地區。

矽谷 灣區 聖荷西

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