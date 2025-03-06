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受困瓜達羅佩河中島 聖荷西消防隊成功解救2人6狗

記者龔玥／聖荷西報導
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聖荷西消防局救援中。（聖荷西市政府提供）
聖荷西消防局救援中。（聖荷西市政府提供）

聖荷西消防隊（SJFD）近日成功營救了被困在瓜達羅佩河（Guadalupe River）中島上的兩名成年人及六隻狗，包括兩隻成犬和四隻小狗。

當天清晨，消防隊接獲報告稱，Coleman Avenue與Autumn Parkway附近的河中島上有人受困。現場情況複雜，河水湍急且溫度寒冷，增加了救援的難度。在全面評估現場狀況後，消防隊員採取水面救援策略，部署充氣救援船橫渡河流，成功將兩名成年人和六隻狗安全接回岸邊。

被救出人員經過初步健康評估，雖然受寒但並無大礙，隨後由消防人員提供保暖毯幫助恢復體溫，且拒絕進一步醫療協助。

聖荷西動物護理中心（San Jose Animal Care Center）派員到場，對四隻小狗進行健康檢查，隨後將它們送往合作的動物救援機構，等待小狗長大後開放領養。

聖荷西消防隊表示，這次救援行動不僅展現了隊員們的專業技能和團隊協作能力，也彰顯了社區對人類及動物生命的重視。獲救狗狗的照片已在社交媒體平台發佈，吸引網友留言，讚揚消防隊的無私奉獻。消防隊呼籲民眾在雨季期間遠離河道，避免因水流湍急而發生意外。如遇緊急情況，應立即撥打911尋求協助。

獲救的寵物狗。（聖荷西市政府提供）
獲救的寵物狗。（聖荷西市政府提供）

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