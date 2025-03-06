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AI造成白領衰退期 Salesforce今年不招募工程師

編譯林思牧／綜合報導
班尼歐夫在電視訪問中暢談AI代理人的功用。(灣區NBC電視截圖)
班尼歐夫在電視訪問中暢談AI代理人的功用。(灣區NBC電視截圖)

人工智慧AI的快步演進，已經造成白領衰退期(white-collar recession)。雲端科技公司Salesforce執行長班尼歐夫(Marc Benioff)表示，公司今年不會招募工程師。這個消息令很多年輕的白領階級不寒而慄。

舊金山標準(San Francisco Standare)報導，人工智慧正在蠶食科技領域的工程崗位。舊金山最大的私人雇主是Salesforce。執行長班尼歐夫表示，今年不打算招募工程師，因為該公司創建和使用的人工智慧代理人取得了極大的成功。

班尼歐夫5日在Salesforce的財報電話會議上說：「我現在要告訴CEO們，我們是最後一代只管理人類的一代。」這表明未來的公司將擁有人類和數位混合勞動力。班尼歐夫說，Salesforce的使命是成為其他公司的「第一大數位勞動力提供者」。

數位勞動由人工智慧代理人(AI agents)完成，它們是使用人工智慧執行任務的軟體程式。與聊天機器人或搜尋引擎不同，人工智慧代理人具有主動性，不需要人類持續的監督。他們可以安排會議、執行交易、甚至編寫程式碼。

人工智慧代理是矽谷最熱門的技術之一。科技界最大的巨頭和最有活力的新創公司正在競相打造先進的虛擬員工。領導業界的客戶管理軟體製造商Salesforce，在去年年底推出了 Agentforce，使公司能夠將處理客戶案例和行銷活動等職責委託給人工智慧代理人。

班尼歐夫在財報電話上表示，幾乎有一半的財星100大公司(Fortune 100)都使用Salesforce的人工智慧和資料雲端產品(Data Cloud products)。

班尼歐夫是矽谷最大的人工智慧代理倡導者之一。他經常在X平台(前身為推特Twitter)上發布有關「兆元數位勞動力革命」(trillion-dollar digital labor revolution)的資訊。自今年年初以來，班尼歐夫已發布並轉發了數十條有關該公司代理人的推文。

班尼歐夫5日在X平台上寫道：「在過去90天裡，Agentforce處理了38萬次對話，問題解決率為84%。數千名AI代理人與人工同事無縫合作，只有2%的請求最後需要由人工處理。」

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